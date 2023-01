Inician actividades de las Jornadas Académicas 2023

*“Como integrantes de una institución educativa debemos basarnos en la honestidad, la justicia y la responsabilidad, y aplicar estos valores en la búsqueda y transmisión del conocimiento”: Christian Torres Ortiz, rector.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Con el objetivo de mejorar el trabajo docente mediante herramientas pedagógicas que ayuden a introducir metodologías activas y motivantes centradas en las y los estudiantes, este lunes por la mañana, de manera virtual, Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, rector de la Universidad de Colima, inauguró las Jornadas Académicas que llevan como lema: “Prácticas docentes con integridad académica”, mismas que se llevarán a cabo del 9 al 18 de enero de este año de manera híbrida.

En su intervención, el rector dijo que estas jornadas, “que ya son una tradición, son para capacitar mejor a las y los docentes y prepararnos para recibir y atender mejor a nuestros estudiantes”. Destacó el lema de dichas jornadas, “ya que como integrantes de una institución educativa debemos basarnos en la honestidad, la justicia y la responsabilidad, y aplicar estos valores en la búsqueda y transmisión del conocimiento”.

A través de este espacio, destacó, “esperamos ofrecerles actividades que ayuden a perfeccionar su práctica en el aula, que contribuyan a transmitir a la comunidad estudiantil temas como la perspectiva de género, sustentabilidad, inclusión, integridad académica y bienestar personal, además de adquirir nuevas herramientas pedagógicas y didácticas”.

Por último, el rector comentó que es satisfactorio ver cómo cada año, un gran número de docentes responde a esta convocatoria, “pues su participación como agentes activos ha permitido la continuidad de estas jornadas durante más de una década, por lo que esperamos seguir contando con su intervención para transformar la realidad social a partir de la educación”. En ese sentido, les reconoció el compromiso mostrado y los invitó a aprovechar las opciones de crecimiento que estos cursos y talleres ofrecen y aplicar los nuevos conocimientos para el logro de aprendizajes significativos.

La Dra. Martha Alicia Magaña Echeverría, coordinadora general de Docencia, dijo en su participación que en está ocasión las Jornadas Académicas constan de 71 eventos, que comprenden conferencias, talleres, charlas, foros y un diplomado, en los que se atenderán aspectos de gestión escolar, pedagógico-curriculares, de didáctica y tecnología educativa, arte y cultura, género e inclusión, investigación, formación disciplinar, bienestar personal y socioemocional, así como temas de gestión ambiental, entre otros.

Con este tipo de acciones, agregó, “abonamos a la pertinencia educativa favoreciendo el acceso a conocimientos actuales y a la valiosa experiencia de cada uno de los especialistas que estarán participando, lo que representa una oportunidad para fortalecer las competencias docentes y disciplinares en beneficio de nuestros procesos formativos, por lo que deseo que estas dos semanas sean altamente productivas y satisfactorias, que lo aprendido realmente se ponga en práctica en los próximos semestres y con ello se propicie una mejora en el desempeño de cada uno de los participantes”.

Por último, el Dr. Omar Álvarez Cárdenas, profesor de tiempo completo de la Facultad de Telemática, dijo que a partir del retorno presencial a las aulas, “los docentes y estudiantes estamos motivados en lograr el máximo aprovechamiento académico, y para ello la integridad académica tiene un papel esencial; debemos ser conscientes de que los estudiantes son grandes observadores del comportamiento y acciones de sus maestros; en ese sentido, debemos ser un ejemplo de integridad para lograr un efecto dominó que llegue no sólo a las y los alumnos sino también a nuestra sociedad”.

La conferencia inaugural estuvo a cargo del Dr. Jean Gabriel Guerrero Dib, de la Universidad de Monterrey con el tema: “Compromiso docente para vivir y hacer vivir la excelencia y la integridad”, en la que planteó una serie de recomendaciones para que las y los docentes, desde el aula, puedan promover la integridad académica.

Comentó que éste es un tema importante, “pues sin integridad académica no hay calidad académica, no hay manera de mantener el prestigio, la calidad ni el aprendizaje de las y los estudiantes, que es en última instancia la misión de la universidad; el que hace trampa no aprende y el que quiere aprender no está buscando hacer trampa sino buscando cómo desarrollar sus habilidades, cómo aprender más”.

Recomendó poner el ejemplo, “esforzándose ustedes mismos por ser íntegros”, así como “fomentar el gusto por aprender, inspirar confianza, reiterar el compromiso con la integridad, capacitación y actualización, pedirles a los estudiantes que sean corresponsables en este tema y darse cuenta de las deficiencias de las y los alumnos para poder ofrecerle los recursos necesarios para sacarlo adelante”.

Además de esas recomendaciones, el ponente añadió el uso de instrumentos de evaluación adecuados, reconocer los comportamientos honestos y hacer uso de las normativas para atender y evitar la deshonestidad académica.

Para conocer más sobre las actividades de las Jornadas Académicas, puedes acceder a: https://eventos.ucol.mx/digedpa/jornadasacademicas/