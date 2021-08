Inicia proceso de inscripción en el Tec de Colima; es funcional, seguro y organizado: alumnos

*700 alumnos serán de nuevo ingreso. *Se realiza el proceso de entrega de documentos e inscripción.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Más de 700 estudiantes de nuevo ingreso realizan el proceso de entrega de documentos e inscripción en el Instituto Tecnológico de Colima, trámite para el cual fue diseñada una estrategia que contempló como objetivo prioritario salvaguardar la salud del estudiantado así como la del personal que los atiende.

La jefa del Departamento de Servicios Escolares, Isabel Sáenz Rodríguez, dio a conocer que el estudiantado que culmina su ingreso al Instituto se conforma por quienes cumplieron cabalmente con el proceso de selección, realizaron el curso propedéutico, fueron evaluados a través de un instrumento diagnóstico de admisión y cuentan con toda la documentación que se requiere.

Agregó que para facilitar la inscripción al estudiantado de nuevo ingreso y brindar las condiciones de seguridad adecuadas, se diseñó una estrategia que busca conjuntar agilidad y eficiencia en el servicio, seguridad en las condiciones y amabilidad en el trato.

Para ello se dividió el proceso en cinco fases: 1) Recepción de documentos y verificación de expedientes, 2) Captura del número de seguridad social, 3) Toma de fotografía para expedir la credencial, 4) Validación y cotejo de documentos y 5) Entrega de la credencial de estudiante del Tecnológico de Colima del TecNM.

Cada una de estas fases se lleva a cabo en puntos específicos, distanciados y adecuados a los protocolos de sana distancia, ventilación y desinfección.

La afluencia del estudiantado se programó por grupos de cinco personas, citadas en intervalos de diez minutos, lo que garantiza una afluencia mínima y espaciada en cada uno de los puntos que incluye el proceso, mismo que tiene una duración aproximada de veinte minutos y que dada la estrategia que se diseñó permite que cada 10 minutos 5 estudiantes concluyan este proceso.

En la atención al estudiantado están involucradas personas tanto de departamentos académicos como administrativos.

OPINAN ESTUDIANTES

Natalia Carolina Zúñiga Durán: “Estoy contenta de estar ya en el Tec., porque es una buena escuela, conozco profesionistas egresados de aquí y están muy bien en sus trabajos, eso es lo que yo busco ser excelente profesionista. El proceso que acabo de hacer para inscribirme fue seguro y fácil, muy fluido y organizado, me sentí muy bien”.

Leslie Guadalupe Zazueta Ballesteros. “Me inscribí al campus Colima porque me gustó el plan de estudios de la carrera que voy a estudiar, Arquitectura; la escuela está muy bonita, fue muy emocionante para mí entrar a las instalaciones; tengo expectativas muy altas del Tec. y espero aprender mucho para ejercer bien mi carrera, quiero ser una buena arquitecta.

Me sentí tranquila y confiada en el proceso de inscripción porque durante el trayecto estuvimos solo las mismas cinco personas; además se respetó la sana distancia, se tomó la temperatura, en cada estación había despachadores de gel y todos traíamos cubrebocas”.

Eunice Fierros Martínez. “El proceso de inscripción fue ordenado, bien organizado, me hizo sentirme cómoda y segura. ¿Qué espero del Tec,? Que me proporcione conocimientos y experiencias que me lleven a cumplir mis netas a largo plazo”.

Christopher Sánchez. “Me gusta que el Tec. tiene relación con otros campus y la orientación de la carrera. Las instalaciones que vi están muy bien y para mí fue emocionante entrar, espero que pronto pueda haber clases presenciales.

El proceso de inscripción estuvo muy bien, ágil, coordinado, cumplen con los protocolos, y terminamos muy rápido, siempre hubo un guía que nos estuvo llevando, nos hicieron sentir bien recibidos”.

Shakti Nicteha Hernández Rangel. “El Tec. es una escuela bien organizada, especialmente en la situación actual. Me sentí confiada, en todo momento nos dieron la información adecuada, a su tiempo y de una manera muy amable.

“Al principio estaba un poco nerviosa, como es normal, pero conforme iba avanzando en el proceso y con la amabilidad de quienes nos atendían, me fui relajando. Al final, cuando me dieron mi credencial y me dijeron bienvenida al Tec, me sentí muy feliz”.