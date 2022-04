Inicia operativo de seguridad para vacacionistas en playas y carreteras

*Recomiendan a los vacacionistas respetar señales en playas.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- A partir de este viernes se pondrá en marcha el Operativo de Semana Santa 2022, para garantizar la seguridad de los vacacionistas en carreteras, terminales de autobuses, playas y centros turísticos.

Para ello se ha conformado integrado Grupo de Reacción Especial integrado por la Sedena, Marina y Guardia Nacional, para seguridad y vigilancia en playas, carreteras y autopistas.

La Secretaría de Marina-Armada (Semar) activó este viernes el Operativo Salvavidas, Semana Santa 2022, para resguardar la seguridad de los vacacionistas durante este periodo vacacional.

A través de un comunicado, la Marina informó que tendrá presencia en varios destinos turísticos en todo el país como Guardia Costera en coordinación con instituciones de los tres órdenes de gobierno y Protección Civil.

Asimismo, la dependencia federal pidió a la ciudadanía respetar las indicaciones emitidas por la Capitanía de Puerto sobre el comportamiento del mar en sus niveles de marea.

El sistema que empleará la Semar para alertar sobre el oleaje será el de banderas de colores: verde: indica que las condiciones para bañarse, nadar o bucear son buenas. Amarilla: significa precaución, debido a las corrientes marinas y la posibilidad de que el estado del tiempo empeore. Roja: los bañistas no deben ingresar al mar.

Como parte de las tareas para auxiliar a la población, se instalarán puestos de socorro y rescate, donde elementos salvavidas y de sanidad naval brindarán los primeros auxilios a quienes así lo requieran.

Sin embargo, la Marina invita a la población en general a que durante su estancia en las playas sigan las siguientes recomendaciones: mantener las medidas sanitarias contra Covid-19; respetar las indicaciones de los salvavidas; no descuidas a los niños en la playa; no nadar en el mar después de comer o ingerir bebidas alcohólicas.

Asimismo, nadar cerca de donde se encuentren los elementos de salvavidas; no nadar donde haya tráfico marítimo (lanchas o acuamotos); en caso de viajar en una lancha, asegurarse de que no esté sobrecargada, además de exigir chalecos salvavidas; no obstruir accesos a las playas y dejar caminos libres para patrullas y ambulancias; utilizar protector solar si va a permanecer expuesto al sol por tiempo prolongado; mantenerse hidratado; no tirar basura en las playas.