Inicia la Veda Electoral… y 90 días de campaña

*Es aplicable para todos los niveles de gobierno. *Inician las campañas electorales federales desde el primer minuto de este 1 de marzo.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- A partir del primer minuto de este viernes y hasta un día después de la Jornada Electoral del 2 de junio, “todos los niveles de Gobierno (Federal, estatal y municipales) deberán de suspender las campañas de promoción de propaganda gubernamental”, con excepción las relativas servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Junto con la Veda Electoral inician también desde el primer minuto de este 1 de marzo “las campañas electorales federales, esto es, campañas para la Presidencia de la República y Congreso de la Unión (ambas cámaras).

La veda electoral implica una serie de restricciones para las autoridades de todos los niveles de gobierno -municipal, estatal y federal-, quienes deberán abstenerse de realizar acciones como:

actos públicos (como la inauguración de obras) y partidistas por parte de los funcionarios; la entrega de apoyos económicos que podrían afectar la decisión de los votantes.

El Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es claro y señala que durante las campañas no puede haber ningún tipo de propaganda electoral.

“Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las entidades federativas, así como de los municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público”, establece el apartado C del artículo.

La Vocal Ejecutiva del INE Colima, Ana Margarita Torres Arreola, dijo que con el arranque de las campañas políticas, también entra en vigor la veda electoral, destacando que aún cuando apenas están arrancando las campañas federales, “la veda es para todos los niveles de gobierno”.

“Eso aplica a todos los servidores públicos, incluso ya hemos tenido acercamientos, en charla con el Gobierno estatal, inclusive estuvo todo el gabinete del gobierno del estado; hemos estado platicando con diversos institutos y diversos ayuntamientos, para recordarles que en razón de que tenemos un proceso electoral federal, se deben suspender las campañas de promoción de propaganda gubernamental”.

Torres Arreola dijo que “no se suspenden las acciones, es decir los programas sociales y todos, mientras se apeguen a las reglas de operación que están previamente aprobadas y previamente publicadas en el Diario Oficial de la Federación, eso sí hay que cuidarlo”.

Insistió en que no se pueden hacer en actos masivos, aunque reconoció que los programas federales no se pueden detener, ya que el gobierno no se puede paralizar, porque eso iría en detrimento de los ciudadanos y ciudadanas.

Sobre los poderes Legislativo y Judicial, qué es lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, Ana Margarita Torres dijo que el Congreso y el Poder Judicial del Estado, pueden hacer el trabajo que realizan, pero no pueden realizar difusión de programas gubernamentales.

“Se debe suspender de parte de todos los servidores públicos toda propaganda gubernamental y acciones de gobierno, o sea, hacerlas, pero no publicitarlas, no publicarlas en redes y demás”, dijo.

Margarita Torres Arreola dijo que los medios de comunicación sí pueden seguir haciendo su labor, y darle seguimiento a las sesiones sobre lo que haya acontecido en las sesiones, porque ahí interviene el ejercicio noticioso y eso no se puede detener.

“Lo que está prohibido por la ley, es la difusión de campañas gubernamentales de propaganda”, instó Torres Arreola.

INICIAN CAMPAÑAS

Asimismo, indicó que desde el primer minuto de este 1 de marzo, podrán arrancar con las campañas proselitistas en busca del voto popular, tanto los candidatos a la Presidencia de la República, Senadores y Diputados Federales.

.

Las campañas de las candidatas y candidato de estas tres posiciones duran 90 días, por lo que serán del 1 de marzo al 29 de mayo, donde ellas tendrán la posibilidad de buscar la preferencia del electorado.

Para iniciar las campañas proselitistas necesariamente tienen la obligación de enviar las agendas de actividades, aunque si es lo recomendable, para que de manera aleatoria la autoridad electoral le da un seguimiento a las actividades.

Dijo que por eso las y los candidatos tienen que estar reportando cuáles deben ser sus actividades de campaña, para que la Unidad Técnica de Fiscalización, tenga la posibilidad de acudir y verificar a cuánto ascienden aproximadamente los gastos de determinado mitin, o determinada actividad política.

Insistió la Vocal ejecutiva del INE, que la verificación de los eventos se desarrolla de manera aleatoria, toda vez que la Unidad Técnica de Fiscalización, no tiene el suficiente personal para acudir a cubrir todas las actividades de todos los partidos, “pero sí se hace una verificación aleatoria, y esa es la única materia por la cual los partidos políticos tienen la obligación de estar notificando de sus actividades de proselitismo”.