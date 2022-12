Inicia la toma de muestras genéticas a familiares de desaparecidos, en Colima

*En dos o tres meses se tendrán resultados.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Este sábado 3 de diciembre inició en esta capital la primera etapa de la Brigada Nacional de Toma de Muestras a Familiares de Personas Desaparecidas, cuyas muestras se toman por personal especializado en la explanada del Memorial de Hombres y Mujeres Ilustres, rebautizada Plaza de los Desaparecidos, en el Parque La Piedra Lisa de Colima.

Para ello se instaló un Módulo y carpas en dicho lugar y permanecerán este sábado y domingo en un horario de 9 a de la mañana a 5 de la tarde.

Mientras que el lunes y martes estarán en el parque “Gral. Jesús González Lugo” de Tecomán; miércoles y jueves en la Presidencia Municipal de Manzanillo, en todos los casos tendrán un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde.

Personal de la Comisión de Búsqueda hizo énfasis en que no importa que las familias de los desaparecidos no hayan presentado una denuncia o no quieran presentarla; “entendemos esa situación y lo que necesitamos es saber a quién estamos buscando y tener la información de la familia”; es un trámite totalmente confidencial y gratuito.

Se informó que en 2 o 3 meses se tendrán los resultados de este muestreo genético que se está realizando, y darles a cada una de las personas que dio su información, su perfil genético, para que sepan que ya fue procesado y que está siendo usado en las bases de datos.