INFLACIÓN, GENERADORA DE POBREZA

Cada uno muestra lo que

es en los amigos que tiene.

Baltasar Gracián.

Por: Manuel Olvera Sánchez.

Nuestro país ha sido visto de manera celosa por la mayoría de los países del orbe derivado a su vecindad con los Estados Unidos de Norteamérica, y claro que con justa razón lo están, ya que al ser la economía más poderosa del planeta debería de impactar de manera positiva en muchas de las actividades que desarrollamos en México, entre ella en el tema económico.

Vale recordar que también esa vecindad con los norteamericanos en ocasiones en temas económicos llega a ser perjudicial, tan solo basta recordar que dentro del cuadro básico de alimentación, la dieta de los mexicanos depende en gran medida de la tortilla elaborada con maíz, lo cual en un momento dado impacta de manera considerable en los indicadores inflacionarios que toman como base el gobierno mexicano a través del Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

La economía norteamericana le ha apostado en gran medida a la elaboración de biocombustibles, haciendo a un lado los combustibles fósiles, sin embargo, los biocombustibles al ser elaborados en su mayoría por maíz propician una demanda mayúscula derivando en el incremento de su precio, lo cual, de manera indirecta impacta en el incremento de la inflación en la economía mexicana. Lo anterior es solo un ejemplo de las causales por las cuales la inflación se sale de control por parte de las economías que dependen de ese grano en su canasta básica.

Hoy en dia, hemos observado que los pronósticos estimados por el Banco de México con relación a la inflación para el año 2022 se han tenido que modificar en varias ocasiones ya que al inicio del año se estimó que sería del 3.5%, posteriormente se proyectó que cerraría en un 4%, sin embargo, a la fecha se habla de un 7.29%, situación que ya alertó al gobierno federal al grado de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha dado a conocer la posibilidad de generar una alianza con empresarios con la finalidad de fijar el precio en al menos 25 productos básicos en la alimentación de los mexicanos con la finalidad de frenar el incremento en los precios y detener a una inflación que se encuentra desatada.

La FAO (Organización encargada de monitorear los precios de los alimentos y que es dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, ONU) ha manifestado su preocupación en referencia al crecimiento de la inflación en tan solo el primer trimestre del presente año, ya que las estimaciones se han salido de control y en particular en lo relacionado a los precios de los alimentos, ya que precisamente son estos incrementos los que ponen en riesgo la seguridad alimentaria del pueblo mexicano.

Indudablemente que lo anterior deja al desnudo que las políticas económicas llevadas a cabo no están siendo las que requiere el país y basta tomar como base que continuamos dependiendo en el tema alimentario y de las fluctuaciones internacionales, dejando a la suerte a los menos adinerados con las consecuencias de generar una mayor cantidad de pobres en nuestro país.

La situación económica que está viviendo el país está sentando un precedente en el sentido de que la idea que se tenía que los bancos centrales podían manejar el tema inflacionario hoy en dia ya no aplica, y más ya que las condiciones actuales están siendo influenciadas por factores externos y muy en particular en lo referente al tema alimentario del cual no somos autosuficientes.

El tema inflacionario claro que debe alertar al actual gobierno, ya que la información que se ha venido manejando en relación a que la economía no ha sido objetiva y basta tomar como referencia que cuando una economía esta siendo bien manejada, la asignación de los recursos se da de manera más eficiente y se logra un mayor crecimiento económico y un bienestar de manera general para la población.

El dia de ayer el Presidente de la República dio a conocer que el próximo 04 de mayo dará a conocer un plan antiinflacionario y básicamente anunció que girará en torno a llegar a acuerdos con los grandes productores de alimentos y tiendas departamentales con la finalidad de que se tengan precios justos y parejos en artículos que forman parte de la canasta básica.

Vale recordar que si bien es cierto que al no ser aUtosuficientes en el tema alimentario se debe recurrir a comprar alimentos en el extranjero, lo cual deriva una dependencia económica, ya que los grandes productores establecen sus precios con base en la oferta y la demanda lo cual los posiciona en una situación privilegiada al manejar los precios a su conveniencia, lo cual propicia el incremento en la inflación al no producir nuestros alimentos, lo cual revela una política alimentaria por parte del actual gobierno equivocada con las consecuencias económicas prevalecientes.

México cuenta con fortalezas que lo debieran posicionar en una condición privilegiada, sin embargo, se ha dejado mucho por hacer en el tema económico, basta con llevar a cabo una autocrítica y de manera objetiva elaborar un diagnóstico con la finalidad de producir nuestros alimentos y en su caso observar que se está demandando en el tema de la industria a nivel mundial para ser exportadores y de esa manera las condiciones económicas sean distintas a las que estamos viviendo, ya que al anunciar AMLO un plan antiinflacionario es señal de que las condiciones económicas del país no son las más sanas para el pueblo mexicano.

La visión que tenías sobre mí, no la defraudare, eso me fortalece aún más, serás ese impulso para lograrlo.

[email protected]om

Facebook: manuel Olvera sanchez

Twiter:@manolsa