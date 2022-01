Industriales del coco buscan producto en Guerrero ante la escasez en Colima: Miguel Cavazos  

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Ante la escasez de coco en el estado, algunos industriales traen producto de Michoacán y Guerrero “realmente Colima con la infraestructura que tenemos para este cultivo le damos mucha vida a Guerrero ya que muchos productores y compradores de la industria van y compran a ese estado”.

Lo anterior fue expresado por Migue Cavazos Ceballos, productor e industrial del coco en este municipio, mismo que agregó que se compra el coco como fruta para exportación a Estados Unidos, así como para algunos estados del norte del país que tienen playas”.

Cavazos Ceballos, reconoció que está creciendo la demanda del coco en el país “ya que tiene muchas propiedades y sirve para muchas cosas pues hay quien dice que sirve hasta para el control del COVID y del dengue, hay quien asegura que es hasta afrodisiaco”.

En otro tema, el productor de coco admitió que las ardillas y las iguanas sigue dañando los cultivos de coco “nos tumban mucho coco chico y flor, si nos pegan, es increíble pero países como Brasil, y me consta porque yo fui, no tienen ardillas no tienen iguanas la verdad no se porque, pero en el caso de nuestro país si es mucho el daño que nos provocan” puntualizó.