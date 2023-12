Indira da inicio a colector pluvial en la Glorieta de los Perritos en la Villa; se invertirán casi 60 mdp

* Esta #ObraQueTransforma beneficiará a más de 380 mil habitantes de la zona metropolitana.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Villa de Álvarez, Col.- La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva; junto la presidenta de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez Andrade, y la titular de Seidum, Marisol Neri León; encabezó este lunes el inicio de la obra del colector pluvial en la Glorieta de los Perritos, donde se invertirán casi 60 millones de pesos, en beneficio de 380 mil 535 habitantes de la zona metropolitana. Es un punto estratégico que conecta a los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Comala, Coquimatlán y Minatitlán, a través del libramiento Griselda Álvarez.

Indira Vizcaíno agradeció a la alcaldesa Esther Gutiérrez trabajar coordinadamente en acciones como ésta; “para nosotros es muy importante, porque es la lógica y visión de nuestro gobierno: diseñamos este proyecto #ObrasQueTransforman, dirigido a acciones, algunas pequeñas y otras más grandes como ésta en términos de inversión, buscando que realmente sean obras que transformen y mejoren la vida cotidiana de las personas”.

Reconoció la disposición de la presidenta municipal de Villa de Álvarez para coordinarse, pues no con todos los municipios se encuentra esta disposición para combinar recursos en obras tan grandes y tan importantes como ésta, sobre todo en obras que al final no se observan; “la mayoría de políticos optan por invertir en obras espectaculares a la vista de las personas (…), obras que quedan enterradas pocos políticos deciden con su deber como servidores públicos, porque al final del día no se ven”.

La mandataria recordó la obra que se realizó casi al inicio de su administración en el puente de Zentralia, donde cada que llovía se inundaba y hoy ya no hay problema; “hoy tenemos la necesidad de generar una obra importante en esta zona -Glorieta de los Perritos-; es una obra que va llegar prácticamente a 60 millones de pesos, de manera conjunta con el municipio: dos terceras partes el estado y una tercera parte el municipio.

Vizcaíno Silva dijo que se busca generar un impacto que no sólo resolverá los problemas del ahora, sino que deje resueltos muchos años por venir; es una zona que está en pleno crecimiento y desarrollo de la zona metropolitana del estado de Colima y por eso es importante que se invierta con tanta responsabilidad que busca garantizar la seguridad de las personas que transitan estas vialidades, en tiempos de lluvias.

VIALIDAD SEGURA PARA TODAS Y TODOS

La titular del Poder Ejecutivo estatal dijo que con esta obra prácticamente garantiza que para la siguiente temporada de lluvias tendremos un colector pluvial funcionando para beneficio de las y los colimenses –y turistas- que transitan por aquí. “Confío que llevando a buen término esta obra, no tengamos problemas el próximo año en temporada de lluvias y las imágenes de los problemas queden sólo en un recuerdo del pasado y adelante contemos con una vialidad segura para todas y para todos”, concluyó Indira.

Previamente, la secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (Seidum), Marisol Neri León, informó que se trata de la ampliación de la red de drenaje pluvial en interconexión del libramiento Griselda Álvarez y carretera a Comala; es una inversión del Gobierno del Estado de Colima del 66% a cargo del Fondo de Infraestructura Social para Entidades; el restante 34% con inversión propia del municipio y el Fondo para Infraestructura de los Municipios.

Neri León explicó que al ampliar este colector se desfoga toda el agua que se acumula de doce colonias; hay mucho trabajo por hacer en las colonias que están más arriba para que las aguas ya no lleguen a este punto; se está planeando para ampliar el área colectora, que el agua salga de manera rápida y no genere el problema que se padece todos los años en temporada de lluvias, con las severas inundaciones.

La presidenta de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez, dijo que hoy es uno de los días más importantes para el municipio al tener a la gobernadora Indira Vizcaíno, a quien agradeció por hacer equipo sin distingos; “gracias por apostarle a esta obra, que ha sido una demanda de muchos años –más de 20- para tener una ampliación de este colector, que con la suma de voluntades, recursos del estado y del municipio, es como se pueden consolidar los grandes proyectos; se puede cuando se da la generosidad entre todos los órdenes de gobierno”.

“Muchísimas gracias gobernadora por ser sensible y atender las demandas de la población, gracias por hacer equipo como siempre con nuestro municipio; lo digo y lo reitero una vez más: en Villa de Álvarez nuestra gobernadora nos tiene muy chiquiados; muchísimas gracias”, manifestó la alcaldesa Esther Gutiérrez Andrade.

Desde hace décadas, esta zona sufre inundaciones severas cada temporal de lluvias, provoca accidentes y en general suele ser un área complicada para transitar. Los trabajos incluyen limpia, trazo y nivelación de la zona, la colocación de 1,495 metros de tubería de polietileno, colocación de pozos de visita, pavimentación y construcción de un colector pluvial.