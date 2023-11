Indira: Búsqueda de justicia e igualdad de la Revolución Mexicana está más viva que nunca

*Gobernadora de Colima encabezó la ceremonia cívica del 113 aniversario del inicio de ese hecho histórico

CN COLIMANOTICIAS



Colima.- Al encabezar este lunes la ceremonia cívica para conmemorar el 113 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, dijo que en el contexto de la Cuarta Transformación y del proyecto que localmente impulsa, la búsqueda de justicia e igualdad que representó ese acontecimiento histórico sigue más vigente que nunca.



La mandataria estatal reflexionó en el origen de la palabra revolución, que deriva del latín revolutio, y su significado, que tiene que ver con “provocar un cambio radical” y dijo que, en la actualidad, este término cobra una relevancia única, pues resuena con la visión de cambio profundo que se impulsa en Colima desde hace dos años y en el país desde hace un lustro.



“Nuestra revolución es de ideas, de conciencias y busca cambiar las estructuras que limitaban el desarrollo y el bienestar de nuestra sociedad, que perpetuaban las injusticias y las desigualdades”, dijo Indira.





Agregó que a través de inversiones históricas, especialmente en áreas fundamentales como la educación, la salud y obras públicas, “estamos demostrando que se puede invertir con responsabilidad los recursos públicos”, expresó la titular del Poder Ejecutivo estatal.



Consideró que a 113 años de aquel movimiento armado que generó un cambio profundo en términos sociales y políticos, debe inspirarnos la valentía de aquellas mujeres y hombres que con arrojo, buscaron construir ‘un mejor aquí’ y que estuvieron dispuestas y dispuestos a dar su vida por ello.



Agregó que hoy se puede tener la misma aspiración de aquellas mujeres y hombres, pero no se requiere semejante sacrificio, ya que basta con asumir el servicio público como una vocación y que cada quien, desde sus respectivas trincheras, abonen a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.



Vizcaíno Silva destacó que el motor de aquel entonces, y el que les impulsa también en la actualidad, es el amor a la patria, el amor al prójimo, la búsqueda del bien común, el esfuerzo coordinado para alcanzar objetivos comunes y que, en este espíritu de unidad, es que se busca pacificar al país y garantizar el bienestar de todas y todos los colimenses.



Mencionó que la historia de la Revolución Mexicana enseña que la búsqueda de la justicia y la igualdad no termina con una conquista política, sino que permanece como una tarea diaria.



“Estamos decididas a construir una Colima más justa y equitativa, donde cada persona, sin importar su origen o condición, tenga acceso a derechos fundamentales y a oportunidades para generarse la vida que aspire y merezca. Por eso creo que hoy y que aquí, la Revolución Mexicana está más viva que nunca”, concluyó.



Al dar la bienvenida a las y los presentes, el secretario de Educación y Cultura, Adolfo Núñez González, recordó que gracias a ese movimiento cayó la dictadura de ese entonces, se respetó el voto, no hubo reelección, se sentaron las bases de una nueva forma de hacer gobierno y política, entre otros avances.