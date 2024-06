Incumplen transportistas urbanos horarios en rutas de Colima-Villa de Álvarez

*El servicio deberían otorgarlo desde las 5:45 de la mañana haya o no demanda de usuarios.

CN COLIMANOTICIAS

Colima.- De acuerdo a una denuncia ciudadana, camioneros del transporte urbano de la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez incumplen con su compromiso de cumplir horarios de otorgar para dar mejor servicio tras el aumento del pasaje a 12 pesos.

Se informó que de acuerdo a la web transcol.com.mx que monitorea el tránsito de los recorridos de camiones en distintas rutas, algunos no cumplen con su horario de circular desde las 5:45 de la mañana, exista o no demanda de usuarios.

Si bien aún no concluye el ciclo escolar, hay personas que desde temprana hora debe tomar el camión para llegar a sus centros de trabajo.

En un video obtenido por CN COLIMANOTICIAS, se puede apreciar la frecuencia y número de camiones a las 6:17 de la mañana de las rutas 1, 5, 9A, 9B, 10, 13, 15, 22, 24, 30 y 31.

Ruta 1: solo había en circulación 2 camiones

Ruta 5: circulaban 3 camiones.

Ruta 9A: no circulaba ningún camión.

Ruta 9B: solo transitaba 1 camión.

Ruta 10: solo transitaba 1 camión.

Ruta 13: no transitaba ningún camión.

Ruta 13 A: transitaba solo un camión.

Ruta 14: transitaban dos camiones.

Ruta 15: no transitaba ningún camión.

Ruta 22: transitaban 8 camiones.

Ruta 24: no transitaba ningún camión.

Ruta 30: solo un camión transitó.

De acuerdo a los compromisos adquiridos por transportistas se enmarca que el recorrido de rutas de camiones urbanos deberá ser de manera continua, uniforme, regular y permanente para satisfacer la demanda de los usuarios.