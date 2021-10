Inculcar valores y una cultura de prevención son claves para mejorar el futuro del Estado: Kate Castillo

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- En coordinación con el Centro Estatal de Prevención Social y con apoyo de Ana Isabel Ferado Calleros y la Maestra Pastora Ferraez, la Diputada Kate Castillo llevó a cabo la Feria Recreativa de Prevención en la colonia conocida como “Las Amarillas” en las ciudad de Colima este jueves 28 de octubre.

Durante la feria, instituciones como la Secretaría de Salud, CEPAVI, Centros de integración juvenil, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Fiscalía General y El Instituto de Las Mujeres, implementaron actividades como charlas y juegos didácticos para inculcar valores, prevenir enfermedades, prevenir la violencia intrafamiliar, de género y prevenir actos delictivos.

Por su parte, al hacer uso de la voz, la Diputada Kate Castillo agradeció a las instituciones el haber asistido y enfatizó la

Importancia de inculcar los valores a los niños, haciendo hincapié en la sororidad o solidaridad entre mujeres. “La Sororidad es una palabra nueva, no tiene mucho que se ha estado usando pero es un valor muy importante que todas debemos implementar” comentó la legisladora.

Para finalizar, Kate agradeció a Ana Isabel Ferado Calleros y reiteró su apoyo a la comunidad, “Chabe y yo tenemos una comunicación directa, ella me ha platicado mucho sobre Las Amarillas y me ha platicado sobre las necesidades que ustedes tienen y créanme que no las vamos a olvidar”.

Al terminar el evento, la Diputada comentó ser más de acciones que de palabras y se comprometió a regresar en fechas posteriores a la comunidad.