Inauguran exposición Jan Flameng, en la Pinacoteca Universitaria

*René Flameng agradeció a la Universidad de Colima por la preservación y difusión de la obra de su padre.

CN COLIMANOTICIAS

Colima.- En representación del rector de la Universidad de Colima, Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, el coordinador general de Extensión Universitaria, Carlos Ramírez Vuelvas cortó el listón inaugural de la exposición del artista plástico y visual Jan Flameng, este viernes en la Pinacoteca Universitaria, acompañado por el hijo del artista, el ingeniero René Flameng, así como por el ex rector Carlos Salazar Silva y el director general de Patrimonio Cultural, Carlos Hernández López.

Ramírez Vuelvas recordó que esta obra fue dada en comodato por René Flameng a la Universidad de Colima, en parte gracias a las gestiones del ex rector Carlos Salazar Silva, que tiene gran amistad con el hijo del artista plástico de origen belga.

“Quiero agradecer de igual forma a la maestra Gloria Castro por todo el empeño que ha puesto para la conservación y preservación de la obra y para que hoy podamos tener esta exposición. Desde luego, agradezco el compañerismo y solidaridad del delegado de la UdeC en Colima, el arquitecto Juan Diego Gaitán, quien conoce muy bien la Pinacoteca y sus actividades”, expresó.

Carlos Ramírez explicó que, como se hizo en la primera exposición de Jan Flameng, “Panoramas”, es este caso también se realizará, por medio de la Dirección General de Patrimonio Cultural, un programa que acompañe con conferencias y divulgación la obra de este destacado autor, y de esa forma pueda disfrutarla la comunidad universitaria y también la sociedad en general.

“La primera exposición tuvo muy buenos comentarios. Hubo muchos estudiantes tomando fotos de la obra y ahora vamos a ver otra faceta, otras técnicas, de la gran obra del señor Flameng, que es muy rica y muy variada”, concluyó Vuelvas Ramírez.

Por su parte, el hijo del artista plástico y visual, René Flameng externó que la obra que ahora está en exposición en la Pinacoteca Universitaria representa la faceta del trabajo más laborioso de su padre, pues “eran horas de dedicación en cada trazo y de una profunda concentración que admitía errores”.

“Era su pasión. Era un grabado muy pesado, porque se hace en una placa de cobre y no te puedes equivocar. Si te equivocas en una línea no lo puedes corregir, como en un lápiz cuando borras, aquí no. Entonces, recuerdo que estaba días trabajando de una forma intensa”, recordó.

Agradeció a la Universidad de Colima por cuidar, mantener, preservar y exponer la obra de su padre, pues en otras condiciones ya se hubiera afectado irreversiblemente por el paso del tiempo, además de que externó también este agradecimiento al ex rector Carlos Salazar Silva.

Carlos Hernández explicó que esta exposición es la segunda parte de la obra prolífica del artista Jan Flameng, particularmente en cuanto al grabado de punta gruesa, enfocada en paisajes y retratos, “por lo que esta exposición se denominó ‘Naturaleza de la línea’ y quedará abierta todo el año aquí en la Pinacoteca Universitaria”.

Jan Flameng fue un prolífico artista plástico y visual, además de un destacado restaurador de edificios sacros en los Kempen, entre Alemania y Países Bajos, que representa una de las últimas figuras del arte abstracto y del neo expresionismo europeo. Su extensa obra se encuentra en diversas colecciones privadas, galerías y museos de Europa Central, de Estados Unidos de Norteamérica y de Asia, y sus piezas suelen aparecer, con cierta regularidad, en subastas de arte durante el año”.

Al término del corte del listón inaugural, se invitó a las personas reunidas a ingresar al auditorio y apreciar el arte de Jan Flameng.