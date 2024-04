Impugna PRI-PAN candidatura de Margarita Moreno

*El recurso interpuesto en contra de la candidatura de Margarita Moreno, como candidata a presidenta municipal por MC, fue reencauzado al IEEC.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Coalición Electoral PRI-PAN “Fuerza y Corazón por Colima” interpuso ante la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una impugnación en contra de la candidatura de Margarita Moreno a la alcaldía de Colima por el Partido Movimiento Ciudadano (MC), el cual fue reencauzado por dicho órgano jurisdiccional al Tribunal Electoral del Estado para que dictamine.

En ese sentido, el Tribunal Electoral del Estado ya notificó al Instituto Electoral del Estado, sobre el reencauzamiento de un Juicio de revisión, interpuesto por la Coalición “Fuerza y Corazón por Colima”, para que resuelva acerca del registro de la planilla de candidatas y candidatos a Presidenta Municipal, síndico y regidores del Ayuntamiento de Colima, postulada por el Partido Movimiento Ciudadano.

La Coalición “Fuerza y Corazón por Colima, había interpuesto un recurso de apelación ante el TEE, el cual había sido radicado en el expediente RA-10/2024, en contra del Acuerdo IEE/CMEC/A005/2024, emitido por el Consejo Municipal Electoral de Colima, en donde se aprobó el registro de candidaturas para la integración del Ayuntamiento de Colima, presentadas por partidos políticos y coaliciones, para el proceso electoral local 2023-2024, por el que se determinó la aprobación del registro de la planilla de candidaturas a miembros del referido ayuntamiento postulada por el Partido Movimiento Ciudadano.

Esta Coalición Electoral había acudido al Tribunal Electoral del Estado, solicitando se aplicara la vía “per saltum” en la que solicitaba que este órgano jurisdiccional en materia electoral conociera su demanda a través de un recurso de Apelación.

La coalición actora, señalaba que “sería irrisorio presentar este recurso ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, pues éste ya se ha pronunciado de manera puntual respecto al caso y ha determinado a través de un desahogo de una consulta que no tiene obligación de revisar documentos, medios probatorios o cualquier otro elemento que no sean proporcionados por los partidos políticos que registren candidatos.

“Máxime que fueron acercados al Consejo General del IEE, los documentos respecto a la falta de desvinculación de la ciudadana Elia Margarita Moreno González, con el Partido Revolucionario Institucional y no fueron analizados en su oportunidad”.

El Tribunal Electoral del Estado señaló que, a su juicio, no se justifica acudir vía “per saltum” ante este Tribunal para conocer este asunto porque no se surten los presupuestos necesarios para tales efectos.

De acuerdo al recurso que fue reencauzado al Consejo General del IEEC, destaca que “la figura per saltum, debe ser invocada de manera excepcional y justificarse la necesidad de su actualización, a fin de preservar la posibilidad material y jurídica de restituir al ciudadano en el goce del derecho afectado, lo que en el caso no acontece, pues quien acude a esta instancia es una Coalición quien no demuestra una afectación que se tome irreparable por el transcurso del tiempo, pues lo que se pretende es el examen de los requisitos de elegibilidad de una ciudadana que ya fue registrada como candidata a munícipe, por un diverso partido político, lo cual se encuentra en estos momentos haciendo campaña”.

El máximo órgano jurisdiccional en materia electoral, abundó que situación diferente acontecería por ejemplo en aquellos medios de impugnación presentados por partidos o ciudadanos a quienes no les haya procedido su registro como candidatos ante las instancias electorales municipales, pues en este caso, por el mero transcurso del tiempo, si existe un peligro en la demora que, tome de irreparable el derecho político-electoral alegado, que es el de votar y ser votado.

El Tribunal Electoral señaló que al no justificarse por parte de la Coalición “Fuerza y Corazón por Colima, la necesidad de la actualización de la figura “per saltum”, ni demostrarse una merma en algún derecho político-electoral por el agotamiento de la cadena impugnativa, a fin de omitir el cumplimiento del principio de definitividad, se ordenó el reencauzamiento al Consejo General del Estado, para que lo conozca y resuelva.

Para ello se le concedieron cinco días contados a partir del día siguiente de que sea notificada la resolución del Tribunal, debiendo notificar la determinación conforme a la Ley en un plazo máximo de 24 horas”.