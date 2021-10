Imparten taller de escritura creativa para niñas y niños, en Cofradía de Suchitlán

*Forma parte del programa Lazos, de la UdeC, y es coordinado por la escritora Indira Torres.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Comala, Col.- Dentro de las actividades que desarrolla el programa de la Universidad de Colima “Lazos. Diálogos de innovación cultural”, en la comunidad de Cofradía de Suchitlán, del municipio de Comala, se imparte el taller Mujeres: literatura que inspira, en el que mediante la creatividad del lenguaje literario y de manera sencilla, a través de juegos con herramientas artísticas, se fomenta el autoconocimiento, el fortalecimiento de la identidad y el respeto al entorno.

Coordinado por la escritora y gestora cultural Indira Isel Torres Cruz, en la primera sesión comentaron la historia de Malala, la mujer defensora de la educación en Pakistán y premio Nobel de la Paz en 2014.

A partir de esa narración, las niñas y niños asistentes al taller dibujaron un rostro en homenaje a las mujeres de la comunidad de Cofradía de Suchitlán; “hablar de las mujeres que han desarrollado la historia familiar y la sociedad, nos hace reconocernos y alimentarnos de momentos particulares. Las mujeres de nuestro ámbito son eje central del desarrollo”, expresó Indira Torres Cruz.

Hasta ahora, el taller se ha impartido por tres semanas consecutivas, y cada sesión comienza con el reconocimiento de mujeres escritoras, pintoras, defensoras de derechos humanos, artistas y activistas culturales.

Los participantes al taller han expresado su admiración por estas mujeres destacadas, y también han hablado sobre el cariño que sienten hacia las mujeres de su comunidad.

Por ejemplo, los pequeños Ximena y Carlos dibujaron a su madre y a su abuela mientras referían el aprecio que les tienen, porque son quienes los cuidan y alimentan; “mamá me peina, me cocina y me enseña a cuidarme y cuidar las plantas”, señaló Carlos, mientras que Ximena compartió: “Mi abuela me ayuda en mis tareas de la primaria”.

Los dibujos se han colocado en una de las paredes de las Casa Ejidal, donde se desarrolla el programa Lazos, implementado por la Coordinación General de Extensión y por la Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad de Colima.