IEEA invita a recibir un subsidio apoyando a personas en rezago educativo

* La documentación se recibirá sólo este jueves 8 y viernes 9 de junio, en cuatro lugares.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Marco Antonio Rodarte Quintana, director general del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) en Colima, dio a conocer la tercera Convocatoria INEA, para que toda persona física que deseé, pueda participar como Persona Voluntaria Beneficiaria de un Subsidio (PVBS), a efecto de apoyar el Programa Educación para Adultos que ofrece alfabetización, tanto a nivel primaria como secundaria para personas jóvenes y adultas de quince años de edad o más, en situación de rezago educativo.

La persona aspirante a PVBS debe cubrir una serie de requisitos, entre ellos: contar con estudios de nivel medio superior o equivalente, ser mayor de edad y llenar el formato de registro de aspirante a PVBS, donde deberá establecer el lugar y el tipo de servicio educativo en el que desea apoyar, presentando la siguiente documentación en original y copia: identificación oficial vigente con fotografía, Clave Única del Registro de Población (CURP), comprobante de domicilio y comprobante de estudios.

Se recibirá la documentación únicamente los días jueves 8 y viernes 9 del presente mes de junio de 2023, en horario de las 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en los siguientes domicilios: Coordinación de Zona I, Calzada Pedro A. Galván Norte No. 215, Colima; Coordinación de Zona II Abasolo No. 95 planta alta en Tecomán; Coordinación de Zona III Avenida México 215 planta alta en Manzanillo, y Coordinación de Zona IV en calle Cristóbal Colón No. 179 en Villa de Álvarez.