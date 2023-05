Huéspedes del Hotel Gran Festivall denuncian robo de pertenencias

*Señalan que no se forzaron las chapas y además no le dan solución al problema.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.– A través de sus redes sociales, Angy Castellanos denunció que sus familiares habrían sido objeto de robo de sus pertenencias al estar hospedados en el hotel Gran Festivall.

El mensaje compartido en redes sociales señala:

«Ayuden a compartir!!!!!! A mis familiares les acaban de robar los trabajadores en el hotel Gran Festivall All Inclusive Resort fueron muchas familias afectadas, no se forzaron las chapas de las habitaciones y no les dan solución».

En las fotografías que compartió muestra la presencia de patrullas al interior del hotel, mismas que fueron para auxiliar a los afectados.

Hasta el momento el hotel no ha hecho un posicionamiento.