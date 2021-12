Herencia del PRI: ya son más los maestros que padecen el impago… 

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz.

No es el gobierno actual, no es excusarse en el pasado, la realidad es que los gobiernos priistas que llevaron las riendas del estado de Colima por lo menos en los últimos , lo saquearon, lo quebraron, al punto de estar en riesgo el recurso para el pago de los maestros del estado de la Sección 39 del SNTE, pero ahora se suman a ese enorme listado los maestros del EMSAD y Telebachillerato, Misiones Culturales y los de contrato, están con la incertidumbre, que ya les toca los talones para épocas decembrinas.

Pero este desfalco financiero, este derroche desmedido, tiene nombres y apellidos, porque no se vale haber usado a las dependencias del gobierno del estado como reclutadoras de personal con fines electorales, aparte de incorrecto, es inmoral, y con todo respeto, sin el afán de agraviar a nadie, pero con los datos duros del inicio del endeudamiento crítico al caótico, después de que Colima fuera gobernado por una mujer, como Doña Griselda Álvarez Ponce de León, y pasando dos sexenios más, es decir, desde Fernando Moreno Peña, Carlos Flores Dueñas, Gustavo Vázquez Montes (Finado), Arnoldo Ochoa González, Silverio Cavazos (Finado), Mario Anguiano, Ramón Pérez Díaz y José Ignacio Peralta Sánchez, se produjo el desquebrajo de la hacienda pública de nuestra entidad. Por más que intenten tapar el socavón, que no es boquete, por más que se esfuercen moviendo a su gente en las diferentes dependencias, la realidad es una, esta ruina financiera en la que se encuentra el estado, se comenzó a gestar hace años, hoy es un infierno que afecta a miles, pero insisto, no es el resultado de una administración, sino de una serie de malas administraciones gubernamentales que padeció Colima.

Cada uno de ellos eran ciudadanos comunes y corrientes, hasta que incursionaron en la política y se fueron de cargo en cargo, donde al día de hoy podemos ver que de vivir en un modesto domicilio, una casa de interés social, hoy poseen lujosas mansiones, pero además tienen negocios, algunos de ellos son dueños de centros comerciales, y su descendencia, sus lacayos y sus siervos a quienes dieron trabajo de base, está bien acomodados en las diferentes dependencias al servicio del gobierno del estado, tuvieron varios sexenios para hacerlo y ahora muchos trabajadores sufren que se hayan cometido esos abusos financieros en nombre de Colima. ¿Cómo hicieron su fortuna? Es pregunta.

Que alguien me explique como tienen dinero para viajar no sólo a los mejores destinos del país, sino además al extranjero, me refiero a Estados, Unidos, Canadá, Centro y Sur de América, algunos más en Europa, otros andan en África y Asia, así vemos sus fotos en sus redes sociales, o los majestuosos cuadros al interior de sus domicilios. ¿Cómo le hicieron para poseer recursos que a un trabajador común le llevaría tres vidas laborales en lograrlo? Es pregunta.

Que a nadie se le ocurra olvidar que ésta es la herencia del PRI en Colima, y aunque hay gente honesta y buena, son los que nunca figuraron en una boleta o en un cargo público. Lamentablemente lo peorcito del PRI nos gobernó los últimos sexenios, y usaron a la gente buena, honesta y trabajadora como mampara, para servirse de ella y continuar en el poder, por eso la gente les dio la espalda.

Lamento mucho incomodar con mis palabras, con mis análisis, con mis columnas y posteos y ver sus inútiles reacciones, sus argumentos baratos ante la crítica real y contundente, pero insistiré en que esos sátrapas y sus descendientes y legiones, salgan de las dependencias y dejen de seguir robando, de seguir afectando el patrimonio de los colimenses. No tienen vergüenza, no terminan de irse porque no saben hacer nada más que vivir de erario público.

Será una Odisea para este gobierno, pero si la gobernadora logra hacer una buena limpieza de esa gente en puestos claves, definitivamente la alternancia estará representada en cada nivel de la estructura de gobierno, y la Cuarta Transformación y sus aliados, tienen capital humano suficiente para cubrir todas y cada una de las posiciones que hay en el organigrama de gobierno del estado de las diferentes dependencias. Que el regalo de esta navidad sea cubrir el adeudo pendiente a todos los trabajadores al servicio de gobierno estatal, a los maestros de la 39, del Emsad, Telebachilleratos, Misiones Culturales y de contrato.

LOS REMOS DE LA PANGA

REMITO: FRANCISCO “PICO” ZEPEDA rector de la UTEM hoy se encontraba en las oficinas de movilidad a la 11:45 a.m. realizando un trámite personal. ¿Qué no se supone que le pagan por ir a trabajar o ya despacha en Movilidad? Si no puede con el puesto, si no cubre horarios, y lo más importante, si tiene un gramo de vergüenza por ser priísta y no creer en el actual gobierno, ¡Que renuncie!