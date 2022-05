Hay 10 juicios políticos contra ex servidores públicos estatales y municipales; uno logra ampararse: Reyna

*Los diez juicios están admitidos y radicados en la Comisión Responsabilidades.

Colima, Col.- La Comisión de Responsabilidades de la Sexagésima Legislatura Local, que preside el diputado de Morena Armando Reyna Magaña, dio entrada y admitió este día “un total de 10 juicios políticos” en contra de servidores públicos estatales y municipales (de anteriores administraciones), además de que “se dio contestación a un juicio de amparo promovido y otorgado a uno de los posibles indiciados por parte del Juzgado Segundo de Distrito con sede en Colima”.

La Comisión de Responsabilidades del Congreso Local sesionó esta mañana y admitió la totalidad de demandas de Juicio Político (diez), incluyendo la de un ex funcionario de la anterior administración estatal que tramitó el amparo (Arturo Noriega García, actual diputado priista y ex Secretario de Finanzas del Gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez) y se le otorgó.

Dio a conocer que el Juzgado de Distrito ordenó a la Comisión de Responsabilidades de la Sexagésima Legislatura, “no resuelva el juicio político” que se le está siguiendo al ex Secretario de Planeación y Finanzas de la anterior administración estatal, hasta que resuelva en definitiva la solicitud de amparo promovida ante esa instancia.

Reyna Magaña dijo que en el caso particular del juicio político que se le está siguiendo “a un ex servidor de Gobierno del Estado”, del cual omitió su nombre para guardar el debido proceso, dijo que recurrió a la justicia federal para promover un amparo “y estamos en la contestación de esos amparos, que nos está requiriendo el Juzgado de Distrito, que fue el que amparó a uno de los indiciados en el juicio”.

Dijo que el ex funcionario estatal, “está haciendo valer una de las garantías, que es el juicio de amparo y se lo están concediendo para alguno de los actos, que se los puedo decir de manera muy general para no violentar el debido proceso, sin mencionar también los nombres”.

El legislador morenista dio a conocer que están los trámites para contestarle al Juzgado que ya le concedió el amparo, “y solamente se lo concede en contra de la resolución de la Comisión, para que no resolvamos en tanto no se resuelva el juicio de amparo”.

Asentó que el amparo ya se contestó, “ya se hizo el trámite, eso fue lo que estuvimos haciendo y hoy se hará el último trámite para contestarle al Juzgado Segundo de Distrito de la ciudad de Colima, en eso es en lo que se estuvo trabajando el día de hoy”.

Dijo que el proceso seguirá en contra del ex Secretario de Planeación y finanzas, ya que el Juzgado Segundo de Distrito “solamente lo amparo para que nosotros no resolvamos, pero el proceso sigue, y lo único que no podemos hacer es resolver en tanto no se resuelva el juicio de amparo”.

Respecto al juicio político que se le sigue al ex Gobernador del Estado, José Ignacio Peralta, el presidente de la Comisión de Responsabilidades no lo ha emplazado, “ese es el proceso que estamos dando al juicio, todavía no ha sido emplazado, únicamente al que se mencionó, en eso estamos trabajando, en darle el seguimiento a los demás señalados en los juicios”.

CONTRA EXFUNCIONARIOS DE VdeÁ

Armando Reyna dio a conocer que también este día se admitió el juicio político que desechó la anterior Comisión de Responsabilidades de la Quincuagésimo Novena Legislatura, en contra del Cabildo del Ayuntamiento de Villa de Álvarez.

En este tema, afirmó que fue el Tribunal Colegiado de Circuito el que le dio la razón a los quejosos que era un grupo de taxistas adheridos a la CTM, que estaban en contra de la entrega de permisos a los moto taxis en Villa de Álvarez, “y el Tribunal Colegiado le ordena a la Comisión de Responsabilidades que le demos curso a ese juicio”.

Ante esa circunstancia señaló el legislador tecomense que “estamos admitiendo ese juicio y le daremos el trámite correspondiente a ese juicio, que es el de la administración anterior en contra de los miembros del cabildo de la anterior administración municipal de Villa de Álvarez”.

Dijo Reyna Magaña que con esto, la administración de Villa de Álvarez, tiene dos juicios políticos en contra de la administración que encabezó Felipe Cruz, actual Director del Instituto de Vivienda del Estado (IVECOL).

CONTRA EX ALCALDE DE COLIMA

El Presidente de la Comisión de Responsabilidades, dijo que también se aceptó la solicitud de juicio político en contra del ex alcalde de Colima, Leoncio Morán Sánchez, y otros ex servidores públicos municipales, aunque el legislador no dio el nombre del implicado para no violar el debido proceso.

10 JUICIOS EN TOTAL

De los diez juicios políticos que están aceptados, dijo que son contra ex funcionarios de Gobierno del Estado, otros en contra de la administración del Ayuntamiento de Colima, que encabezó Leoncio Morán y dos más en contra del Cabildo de Villa de Álvarez.

Asimismo se admitió otra solicitud de juicio político en contra de un actual diputado local de Movimiento Ciudadano, que fue parte de la administración municipal de Colima, encabezada por Leoncio Morán.

Los diez juicios están admitidos, los diez, están radicados y ya admitidos por la Comisión y le vamos a dar continuidad al análisis y a lo que la Ley de Juicio Político nos da, de cuál debe ser el seguimiento.