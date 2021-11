Hacia el Plan Estatal de Desarrollo de Colima

PARACAÍDAS

Por: Rogelio Guedea.

La gobernadora Indira Vizcaíno ha arrancado su gestión conminada no sólo a resolver los compromisos con el pasado (toda la serie de pendientes derivados de la crisis financiera, sanitaria y de seguridad por la que atraviesa nuestra entidad), sino también a darle puntual respuesta a los compromisos con el futuro, muchos de los cuales fueron parte de sus promesas de campaña. Para esto último, se han organizado desde septiembre los llamados Foros “Transformemos Colima”, los cuales tienen como fin recabar toda la información necesaria de parte de la sociedad en general, los sectores empresariales, las instituciones autónomas, etcétera, a fin de conformar el Plan Estatal de Desarrollo, eje rector de la administración que recién acaba de empezar. Los cuatro ámbitos temáticos sobre los cuales se organizan estos foros son: “Sembrar la paz”, “Economía del bienestar”, “Bienestar para todas y todos” y “Colima, nuestro hogar”, los cuales cubren fundamentalmente las necesidades más apremiantes de la sociedad colimense en general, como lo son la seguridad (crucial en estos momentos), la recuperación económica y la salud integral de la población, más otros subgrupos temáticos que forman parte de los mismos ejes rectores. Estos foros se están nutriendo con ideas de miembros de la sociedad civil, funcionarios, empresarios, personal del sector educativo y de servicios. Un ente que, por ejemplo, tomó parte importante en la primera sesión plenaria del Comité de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima fue la Universidad de Colima, a través de su rector Christian Torres Ortiz, quien en la reunión virtual organizada para el caso dijo que “la Universidad estará dispuesta a colaborar en este tema tan importante para el futuro de Colima, como es la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, por lo que estaremos pendientes de la convocatoria para trabajar en los comités y subcomités, no sólo de educación, sino aportando prácticamente a todos ellos”. Así como es positiva la aportación que pueda dar la máxima institución educativa de nuestro Estado para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, como ya lo ha hecho de forma sistemática con otros gobiernos e instituciones, así también será de fundamental importancia que la consumación de este Plan se convierta en un verdadero manual de gobernanza para las acciones y decisiones que vaya a tomar el actual gobierno en le futuro inmediato, ya que hoy más que nunca se requiere de una planeación estratégica y de un plan integral para poder enfrentar cada una de las problemáticas que han hecho crisis en la entidad, entre ellas la propiamente financiera. Las ideas y propuestas vertidas en el Plan Estatal de Desarrollo le darán seguramente a la gestión indirista mayor certidumbre en su toma de decisiones, y los márgenes de error en cada uno de sus rubros más apremiantes serán mínimos. Ya no es posible en este momento, pues, improvisar, uno de los grandes males de nuestro sistema político y de gobierno, ni mucho menos pasar indiferentes a conflictos que nos están gritando con urgencia atención y pronta resolución. Ojalá que el documento final pueda estar al final abierto y disponible para toda la población interesada en consultarlo.