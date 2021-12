¿HACIA DÓNDE VAMOS?

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

Una de las virtudes más admirables de los grandes líderes en el mundo es su capacidad de encabezar las luchas sociales para lograr los verdaderos cambios políticos y económicos de las naciones. A lo largo de la historia universal, los movimientos que han promovido los verdaderos cambios sociales han sido impulsados ​​por hombres y mujeres apasionados para convencer a las masas y pueblos en determinados momentos históricos.

Los grandes líderes en el mundo han revolucionado y transformado naciones, como George Washington en Estados Unidos quien logró la liberación como país dejando la dependencia británica, Mao Zedong transformó a China, Vladimir Lenin tomó el marxismo como base para construir un estado y cambiar la historia de Rusia con el comunismo, Nelson Mandela fue uno de los grandes líderes sociales de Sudáfrica y un referente a nivel mundial en la batalla por los derechos humanos. Mahatma Gandhi su lucha pacífica sin derramar sangre en la India logró su revolución social, Che Guevara fue el gran promotor de la revolución cubana, Simón Bolívar sentó las bases para las revoluciones en Latinoamérica. En una época donde América estaba bajo el yugo español, este libertador luchó por la independencia de sus pueblos. Margaret Thatcher supo trascender en el Reino Unido y en el mundo cuando las mujeres no tenían oportunidad de ser las líderes, fue reconocida como la Dama de Hierro, dado que fue una mujer firme y llevó adelante el país con dureza.

México también ha tenido sus grandes líderes en diferentes épocas que han transformado al país, Miguel Hidalgo, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Francisco Villa, Emiliano Zapata, entre otros, sin embargo pasaron muchísimos años sin líderes sociales opuestos al partido gobernante y sin una transformación social, se estaba acumulado mucho malestar social por los abusos de poder de muchos mandatarios del país que se enriquecieron ellos y sus amigos dejando grandes rezagos sociales, por ello en el año 2000 Vicente Fox ganó las elecciones presidenciales porque los mexicanos pensamos que éste nuevo líder sería una alternativa para el cambio social, pero no transformó nada como lo prometió, lo único que logró es llevar al PAN la presidencia durante doce años, el sexenio de Fox y de Felipe Calderón, para luego perder las elecciones, regresando nuevamente el PRI con Enrique Peña Nieto, quien empezó a caer con el regalo de la Casa Blanca donde vivió y dejó de lado a su partido con tantos errores presidenciales, por ello ahora el momento histórico de México es de Andrés Manuel López Obrador quién encabezó una larga lucha hasta consolidar a Morena, hoy es el líder político de la nación que nos convenció a las masas porque era el único que representaba un verdadero cambio, y así votamos por él cerca de 30 millones de mexicanos con la promesa de realizar la cuarta transformación del país.

¿PERO HACÍA DÓNDE VAMOS CON LÓPEZ OBRADOR?

México vive todavía un momento histórico y crucial ante el cambio pendiente que demanda la nación porque no vemos todavía claro en que consistió o consistirá dicha transformación, ya que estamos a la mitad del camino, del sexenio, pero ¿Qué ha pasado? Porque hay como una sombra que oscurece nuestro sentido de lo real, necesitamos ver los cambios en Colima, no nos apasionamos ideológicamente por los partidos, porque la gran mayoría de los mexicanos somos apartidistas y necesitamos ver algo concreto al margen de partidos, como lo argumenta el investigador filosófico Wittgenstein, la ideología política es una enfermedad que no permite ver la realidad porque -las palabras y los hechos son dos cosas muy diferentes-. Quizás las grandes obras sexenales están siendo asignadas para otros estados y no para Colima, la -cabecita de algodón- nos convenció en la campaña presidencial, hoy es nuestro presidente de México, sin dudas mantenemos todavía la esperanza de que haga algo trascendente por el país y en especial para Colima.

¿HACIA DÓNDE VAMOS CON INDIRA EN COLIMA?

En nuestro estado después de que se definió la gubernatura, tampoco sabemos qué camino se va a tomar en los próximos años para el bien del estado de Colima, aunque ayer la gobernadora Indira Vizcaíno presentó su plan estatal de desarrollo 2021-2027 como protocolo y como lo han hecho todos los ex gobernadores, pero casi ninguno lo han cumplido, como tampoco cumplen sus compromisos políticos de campaña, el famoso lema de Nacho Peralta “Vas a vivir feliz y seguro” quedó por los suelos, porque Colima vive hoy el embate de una alta criminalidad mucho mayor que otros estados, hay mucho desempleo y una enorme deuda del gobierno estatal que se dejó, aunque los ex alcaldes también dejan a los ayuntamientos temblando, no hay recursos públicos tampoco. Por tal motivo Indira Vizcaíno hoy gobernadora, requiere enderezar el barco estatal hundido y empezar con una nueva etapa anticorrupción como lo hace ahora con la denuncia ante la Fiscalía General de tres funcionarios de Ivecol por presunta corrupción, al margen de los revanchismos políticos y marginación entre los que ganaron y perdieron.

Pero Colima requiere el impulso real del nuevo líder nacional Manuel López Obrador, sin él las cosas seguirán igual o peor, el federalismo mexicano tiene históricamente ahorcados a los gobernadores y los estados, Indira no hará gran cosa en Colima sin el apoyo presidencial como lo tuvo Griselda Álvarez, hasta hoy nadie la ha superado en las grandes obras, desafortunadamente hoy la 4T en los tres años de gobierno federal no ha hecho ninguna obra relevante en Colima, lo único que se ha visto es una sencilla escuelita que se construyó como Universidad Pública en Armería y que no han terminado por cierto, ojalá la nueva administración estatal reorganice las políticas públicas con un mejor rumbo más definido tal como lo empezó hacer ayer con un plan de desarrollo, pero también tenga un verdadero apoyo presupuestal federal.