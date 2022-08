Habrá dos evaluaciones para alumnos; hay un año de retraso en aprendizaje: SEP

*Se aplicará del 5 al 15 de septiembre de 2022, y la segunda del primero al 10 de febrero de 2023, en todas las escuelas y servicios educativos, públicos y privados, que brinden educación primaria y secundaria en el país.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Secretaría de Educación Pública (SEP), en colaboración con la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), realizarán en el ciclo escolar que inicia hoy, dos evaluaciones diagnósticas y formativas.

La primera, se aplicará del 5 al 15 de septiembre de 2022, y la segunda del primero al 10 de febrero de 2023, en todas las escuelas y servicios educativos, públicos y privados, que brinden educación primaria y secundaria en el país.

Tras dos años de confinamiento y afectaciones derivadas de la pandemia, el objetivo será contar con información precisa sobre las falencias entre los estudiantes y usarla para mejorar, advirtió Florentino Castro López, integrante de la Junta directiva de Mejoredu.

“Vamos a evaluar para mejorar, vamos para evaluar para que el director de la escuela tenga información sobre cómo va su escuela, cómo van sus estudiantes, sus maestros. Para que el maestro de la escuela reciba información de cómo está su grupo y a partir de esa información pueda iniciar propósitos de corrección o de mejora continua de la educación. Seguiremos evaluando porque el propósito es mejorar la educación”, explicó la SEP.

Por su parte, la Mejoredu explicó que hasta ahora no se había podido realizar una evaluación completa en las escuelas debido a que no todos los estudiantes acudían de manera presencial y regular a las aulas. No obstante, el objetivo de la autoridad educativa es que este año escolar ya se inicie 100 por ciento presencial.

Señaló que para cumplir con el artículo tercero constitucional se seleccionará una muestra de escuelas de primaria y secundaria que permita generar información nacional, por entidad federativa, nivel y tipo de servicio con una precisión adecuada.

De esta manera, se espera la participación de hasta 693 mil 259 estudiantes de 2° a 6° de primaria y un millón 235 mil 867 de 1° a 3° de secundaria a nivel nacional (1 millón 929 mil 126 en total). Participarán 3 mil 835 primarias y 3 mil 949 secundarias en todo el país.

Mejoredu evaluará las áreas: Lectura, Matemáticas, y Formación Cívica y Ética; a través de 24 instrumentos: 15 en educación primaria (5 de Lectura, 5 de Matemáticas y 5 de Formación Cívica y Ética) y 9 en educación secundaria (3 de Lectura, 3 de Matemáticas y 3 de Formación Cívica y Ética).

Los instrumentos se aplicarán mediante: cuadernillos y hojas de respuesta impresas, Cuadernillo proyectado en una pantalla y hojas de respuesta imprimidas, aplicación asistida por computadora (sistema digital), y Aplicación asistida por computadora, en línea.

Recalcó que las evaluaciones serán de carácter informativo, por lo que permitirán que los maestros conozcan la situación actual de los aprendizajes de sus estudiantes en estas tres asignaturas y apoyar las acciones de recuperación de los aprendizajes a través de devoluciones formativas que contribuya a reforzar la práctica pedagógica.

Asimismo, los instrumentos de evaluación de Lectura, Matemáticas, y Formación Cívica y Ética incluirán preguntas de respuesta abierta o construida, para valorar de manera integral el aprendizaje de los estudiantes.

Además, Mejoredu pondrá a disposición de los docentes Orientaciones didácticas para la enseñanza de Lectura, Matemáticas, y Formación Cívica y Ética, que constituyan una guía flexible con actividades y preguntas de reflexión que orienten su trabajo en el aula.

Y lo más importante, recalcó, no tienen como objetivo realizar comparaciones entre escuelas, alumnos y entidades federativas, sino proporcionar información que ayude a los planteles a mejorar, en particular después del periodo crítico de la pandemia para el sistema educativo nacional.