Habitantes de comunidades en Zacatecas huyen de sus casas por temor a la delincuencia organizada

Zacatecas.- La violencia el municipio de Jerez, Zacatecas, ha ocasionado que los habitantes de 16 comunidades hayan salido del estado por temor a ser víctimas de la delincuencia organizada.

La urgencia por ser atendidos los llevó a pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador que los ayude. Al exterior de Palacio Nacional, en la Ciudad de México, algunos de ellos protestaron, para solicitar la intervención del gobierno federal para regresar a sus comunidades de manera segura.

«Nos salimos por el crimen organizado que ocupó las comunidades de nosotros, somos 16 comunidades. Se dan enfrentamientos y no respetan a las familias. Nos empezamos a salir y después se llevaron a mucha gente, que tenemos desaparecida; a algunos ya los encontramos en los servicios forenses, pero tenemos mucha gente desaparecida, desde hace más de un año», contó a MILENIO un poblador de la zona, quien por seguridad su identidad será omitida.

El testigo recuerda que todo comenzó el 28 de febrero de 2021, pero poco a poco las familias abandonaron sus casas y los que se quedaron «al poco tiempo fueron y los sacaron», tras darles «unas tres horas» para que dejaran las comunidades. Pese a lo ocurrido, aseguró, las autoridades municipales no les hacen caso, lo que los obligó a venir en caravana a la Ciudad de México con la esperanza de ser apoyados por López Obrador, como ellos lo hicieron cuando buscaba la Presidencia del país.

«Nosotros, al presidente Andrés Manuel López Obrador lo apoyamos y a eso venimos con él porque tenemos fe en él y que nos ayude, nos ponga seguridad, nos ponga bases militares o algo en las comunidades», manifestó.

«Hace como un mes que fueron, según ellos, a pedir ayuda para sacar cosas, pero para mí es un dolor muy profundo porque para mí no es ayuda del gobernador, es del Presidente. Me hubiera gustado que el Presidente hubiera dicho ‘saben qué, no se salgan de sus comunidades’. (…) hay personas que no tienen dónde vivir, esa gente está sufriendo», narró a MILENIO otro testigo, que por seguridad su identidad no fue conocida.

De acuerdo con los habitantes, en el municipio de Jerez, hay hasta 40 personas viviendo en una sola casa. Sus pobladores se dedican al ganado y son fruticultores, pero su cosecha se echó a perder, mientras que otros tuvieron que vender a sus animales.

En tanto, miembros del crimen organizado aún siguen en la zona, y «un día van a una comunidad y otro día van a otra» donde se roban tractores, camionetas y ganado. «Nuestro corazón se nos ha destrozado. Hay personas que ya no tienen casa. Queremos que nos ayuden, le pedimos al gobernador, al Presidente y a todos, que por favor nos ayuden con eso. Es un temor que sale uno de su casa y ya no es lo misma tranquilidad que era antes», dijo.

