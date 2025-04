Guillermo Navarrete: relación institucional y de respeto con el Gobierno del Estado

*Los hechos son los que van a acreditar la veracidad, la objetividad, de mi trabajo, señala el nuevo Magistrado del TEE.

Alfredo Quiles Cabrera|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Con el Gobierno del Estado, con la Gobernadora Indira Vizcaíno, habrá y hay una relación de respeto e institucional, afirmó el nuevo Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Colima, Guillermo de Jesús Navarrete Zamora, quien rindió protesta en su nuevo cargo este jueves ante el pleno del Senado de la República

Guillermo de Jesús Navarrete Zamora, quien fue designado junto con Ayizde Anguiano Polanco, por el Senado de la República como nuevo magistrado electoral.

Navarrete Zamora quien fuera consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Colima y Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y director de Gobierno en Colima en el periodo entre 2022 y 2024, dentro de la administración de Indira Vizcaíno Silva.

Entrevistado vía telefónica por Colima Noticias, Navarrete Zamora dio a conocer que será este jueves o el viernes cuando podría llevarse a cabo la Sesión del Pleno del Tribunal Electoral del Estado, en la cual ya sería la presentación formal de los nuevos integrantes de dicho órgano electoral jurisdiccional.

En tanto, este jueves, Navarrete Zamora asistió al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado para hacer entrega formal del cargo.

El nuevo impartidor de justicia electoral indicó que tiene experiencia en materia electoral, pues se ha desempeñado como presidente del Instituto Electoral local y también como Magistrado en esa misma materia, rechazando tener vínculos con Morena y sostuvo que su relación con la Gobernadora morenista de Colima, Indira Vizcaíno, es institucional.

“La verdad es que yo me he desempeñado de manera muy autónoma, yo ya tengo toda una vida en órganos electorales, he sido presidente del Instituto Electoral del Estado de Colima, nombrado por el Congreso del Estado de Colima; fui Magistrado Electoral también, en ambas ocasiones fui nombrado por voto del PRI y PAN, además de otras fuerzas (políticas), no figuraba Morena. Hoy mi nombramiento es por el Senado de la República”, señaló.

“Mi relación con el actual Gobierno y su Gobernadora es institucional, no personal, no de estímulos, ni de afectos. Institucional y de respeto”, aseveró.

De esta forma el Tribunal Electoral del Estado de Colima quedo integrado por José Luis Puente Anguiano, actual Magistrado Presidente, Ayizde Anguiano Polanco y Guillermo de Jesús Navarrete Zamora.