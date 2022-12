Griselda Martínez supervisa obra de drenaje, ya no habrá descargas a la laguna del Valle de las Garzas

*Después de casi 40 años los hogares de la colonia Infonavit y la secundaria No. 1 son conectadas a la red de drenaje.

Manzanillo, Col.- Desde la colonia Infonavit, a un costado de la Secundario No. 1, la presidenta Griselda Martínez anunció que, por primera vez, los domicilios de esa colonia, al igual que ese plantel educativo sus descargas son conectadas a la red de drenaje, trabajos en los que se invierten 5 millones 142 mil 745 pesos, mismos que beneficiarán a 1 mil 320 habitantes.



La alcaldesa, quien se hizo acompañar por el director de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM), Leonardo Chiprés y el director de Construcción de ese organismo operador, Juan Álvarez Echave, sentenció que desde que se construyó esa colonia y por ende la escuela, no se les contempló para las conexiones de drenaje, sino que, por el contrario, sus descargas fueran a parar a la Laguna del Valle de las Garzas.





Recordó que hace 22 años fue alumna de la Secundaria No. 1 y que desde ese entonces la colonia Infonavit ya estaba, por lo tanto, lamentó, de quienes la construyeron, no contemplaran la construcción y conexión a un drenaje y sí la terrible decisión de afectar la Laguna del Valle de las Garzas.



Dijo que para arreglar eso mal planeado desde hace casi 40 años, se tuvo que hacer un proyecto para que todas las casas que tienen su descarga hacia ese vaso lacustre, se conectaran al drenaje que pasa por el boulevard y de ahí bombear hacia la planta de tratamiento para luego volver a la laguna, “vamos a dejar de contaminar nuestra laguna, que así estuvo por casi 40 años”.



El director de Construcción del organismo operador, Juan Álvarez Echave, mencionó que se replanteó el drenaje para toda la colonia, haciendo trabajos en las Calles de la 1 a la 4 y los Andadores, también del 1 al 4, “se cambiaron tuberías y se les dio caída para que por gravedad se incorporen al drenaje del boulevard”.



Especificó que se instalan 770 metros lineales de tubería de PVC de 8 pulgadas, se habilitan 30 pozos de visita, 90 registros para las descargas domiciliarias y 540 metros lineales de tubería de PVC de 6 pulgadas, “son más de 90 casas de esta colonia y en todas se acomodarán los registros, es una obra muy importante”.



Indicó que estos trabajos de iniciaron a finales de noviembre y que su proyección de término fue de 40 días, “es una obra de primera etapa muy rápida. En enero, comenzaremos la segunda etapa que consistirá en la construcción de un cárcamo de rebombeo pues por la topografía de la colonia, hay dos calles que se encuentran por debajo del colector del boulevard y no puede hacerse por gravedad”.



Dijo que, con anterioridad, se enviaba un camión Vactor para el desazolve lo cual resultaba muy oneroso.



Griselda Martínez, aseguró que se hace todo el esfuerzo por corregir muchas irregularidades que dañan el ambiente y que afectan los servicios hacia la población, sin embargo, consideró que en 6 años no se podrá atender el abandono que, por años, ha tenido Manzanillo en materia de infraestructura, redes de drenaje y de agua potable, “hasta donde podamos y con lo que tengamos vamos a estar haciendo todas estas obras que son urgentes e importantes”.