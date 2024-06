Griselda Martínez recibe de SEDATU el Espacio Cultural y Deportivo “Santiago”

CN COLIMANOTICIAS

Lo que anteriormente era una cancha de futbol en mal estado y algunos juegos infantiles desgastados, hoy la presidenta Griselda Martínez recibió por parte de la Secretaría de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el nuevo Espacio Cultural y Deportivo “Santiago”, infraestructura que logró gestionar con el presidente de México y que ahora es una realidad.

Acompañada por integrantes de la SEDATU y servidores públicos municipales, la alcaldesa desde la colonia Barrio Nuevo en Santiago, recordó que este espacio, anteriormente era un basurero y que ahora es un lugar de actividades múltiples, “es uno de los cinco espacios que le pedimos al presidente Andrés Manuel; en 2019 lo solicitamos y no nos hicieron caso, en 2020, otra vez no nos hicieron caso, y en otra visita que hizo el presidente, en 2021, le recordé que aún no iniciaban los proyectos que él había autorizado y con una llamada se empezaron a ejecutar”.

Destacó que, por marginación, inseguridad y la falta de esparcimiento fue que se eligieron esos 5 proyectos; Espacio Cultural y Deportivo, Santiago, Ventanas, Unidad Padre Hidalgo, El Tajo y Jardín principal de El Colomo, para volverlos espacios seguros y recreativos con el objetivo de resarcir el tejido social.

En la explicación de esa nueva infraestructura, el titular de la secretaría técnica del Ayuntamiento, Juan Manuel Torres, indicó que ahora se cuenta con una cancha, con gradería y techo térmico de usos múltiples, que podrá ser utilizada para básquetbol, volibol y futbol de sala. Agregó que hay otro salón que podrá ser habilitado para clases de danza, ballet, zumba, artes marciales, entre otros.

Agregó que en el tercer salón se tiene programado para clases de música, pintura, manualidades, lectura y cualquier actividad artística, “también se cuenta con baños para el servicio de todos los usuarios de este nuevo espacio”.