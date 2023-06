Griselda Martínez da a conocer programa de ayuda para menores; ‘Familias de acogida’

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- Con el objetivo de dar acogimiento familiar para aquellos niños o niñas que por diversas razones no pueden vivir con sus padres, la presidenta Griselda Martínez dio a conocer el Programa Yollotl “Familias de Acogida”, lo cual les permite mantener el vínculo jurídico y afectivo con su familia biológica, pues la familia de acogida, no vendrá a suplantar a la familia de origen, sino apoyar y facilitar la reintegración con la misma.

Junto con la directora del DIF Municipal, Lorena Gutiérrez y la titular de la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Gabriela Sevilla, la alcaldesa, expresó que, bajo esta tutela, la representación legal del niño o niña queda en responsabilidad de dicha Procuraduría, “sólo la guarda es ejercida por la familia de acogida, quien asume las obligaciones de velar por él o ella, acompañar, alimentar, educar y procurarles una formación integral, para que sean adultos responsables, sanos mentalmente, propositivos y que puedan servir a nuestro país y a nuestra sociedad”.

Agregó que en la situación nacional hay un rompimiento del tejido social, un proceso que ha durado por lo menos 40 años atrás, “ha sido gradual y que ahora hay familias que no se pueden hacer cargo de sus hijos; hay casas hogar, albergues y espacios, muchos son confiables, pero otros muchos no, de lo cual ha habido denuncias. Por eso a través de este programa se busca a familias bien constituidas y que pasen un proceso de revisión psicológica y de estudios socioeconómicos para asegurarnos que al menor que entreguemos dé respeto, cariño, educación, sustento y garantizarle sus derechos”.

Por su parte la titular de la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Gabriela Sevilla, explicó que la palabra Yollotl, es una palabra náhuatl que significa, “amor, corazón, cariño, y la hemos adoptado porque es lo que se requiere para dar protección a niñas, niños y adolescentes, que por una situación ajena a ellos no pueden vivir con sus familias. Esto va dirigido a toda la sociedad manzanillense, sabemos que hay personas altruistas y que les gusta apoyar, para esto está dedicado. Es un programa que apoya el DIF y la UNICEF, el cual cuenta con una metodología; las familias tienen que acogerlos, el plazo máximo es de 2 años; no es un espacio para adoptar, solo es temporal”.

Mencionó que se realizará un padrón para cuando se requiera apoyar a algún menor, tener las alternativas para que familias de acogida les den apoyo temporal, “tenemos el caso de un menor de 2 años que su mamá está en rehabilitación por consumo de adicción, y se requiere que alguien cuide a este niño, durante los 4 meses que estará su mamá tratándose. El derecho en vivir en familia es muy importante”.

Indicó que los requisitos para ser parte del Programa Yollotl “Familias de acogida” son; ser ciudadano mexicano, disfrutar de salud física y mental, contar con los recursos suficientes, haber sido evaluado y recomendado como idóneo por la Procuraduría Estatal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, haber recibido capacitación por parte del DIF Municipal, comprometerse a recibir acompañamiento, evaluación y apoyo y presentar documentación diversa.

La directora del DIF Municipal, Lorena Gutiérrez, mencionó que esta dependencia municipal existe plena coordinación y que se validan los documentos y se hacen visitas a las familias para corroborar que cumplen con ellos.

Agregó que se evalúa a todos los miembros de la familia y que también como parte de los requisitos es no tener antecedentes penales, no tener ningún procedimiento legal de índole penal en su contra, no haber sido sancionados con pérdida de patria potestad, haber incumplido con sus obligaciones alimenticias.

Para más información, las y los interesados puede llamar o escribir al teléfono; 314 688 37 67.