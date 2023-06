Griselda Martínez apoya a la movilidad académica, a manzanillenses destacados y fomenta el deporte

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- Igual que como hace casi 5 años, la presidenta de Manzanillo, Griselda Martínez continúa entregando apoyo para la movilidad estudiantil, programa con el que muchas y muchos jóvenes han logrado fortalecer su formación educativa, lo que les ha servido para su desarrollo profesional, con esta nueva entrega 5 jóvenes viajarán a Chile y otro más a Tailandia. Con ese mismo ahínco, también el ámbito deportivo ha sido apoyado, en esta ocasión, equipos de volibol de Manzanillo podrán asistir a un torneo nacional y además este municipio será sede del Gran Premio de Ciclismo. De manera adicional, un manzanillense, concursará en España, luego de resultar seleccionado como uno de los 10 mejores barberos del país.

Durante la entrega de ayuda del Programa de Apoyo a Grupos Vulnerables de la dirección de Desarrollo Social, la alcaldesa, junto con el responsable de las finanzas municipales Lalo Camarena y la secretaria del Ayuntamiento, Martha Zepeda, recibió en el Juzgado Cívico, a estudiantes de la Licenciatura en Administración de la Universidad de Colima, con sede en Manzanillo, quienes se irán de movilidad académica a Osorno, Chile a la Universidad de Lagos a cursar la Carrera de Ingeniería Comercial de agosto a diciembre de este año. Las y los beneficiarios son: Annghye Marhianne Cacho Villaseñor, Gustavo Nicolás Larrañaga Hernández, Sabik Raymond Ortega Batista y Jazné Singi Zamora Cárdenas.

La alcaldesa, recordó que desde el 2018, de manera particular comenzó a apoyar a jóvenes que desean estudiar en el extranjero, “entonces destinaba la mitad de mi sueldo, pero la demanda creció y ya no nos alcanzó, es por ello que se abrió una partida especial para seguir ayudando, pues hay muchos padres de familia que no pueden con esos gastos. Es por ello que agradecemos a todas las personas que de manera responsable pagan sus impuestos”.

El apoyo para movilidad académica también fue para José Antonio Juárez Vázquez, quien acudirá a la Universidad de Chulalongkorn, Tailandia, a cursar de agosto a diciembre de 2023, estudios de robótica e Inteligencia Artificial.

Un caso de apoyo más, fue para Mariana Gutiérrez Sandoval, quien acudirá a la Universidad de Viña del Mar en Chile para fortalecer sus estudios de Comercio Exterior.

El fomento deportivo, también es prioridad de apoyo para el Ayuntamiento de Manzanillo, en ese sentido, Ana Cecilia Rodríguez Graneros recibió ayuda para para llevar a cabo la Segunda Edición del Gran Premio Colima Carrera de Ciclismo de Ruta, evento deportivo que se celebrará del 19 al 21 de octubre en Manzanillo.

En ese mismo sentido y para promover el talento manzanillense, la alcaldesa entregó un apoyo a Araceli Vargas Valdovinos quien es parte del equipo “Las chulas de Manzanillo”; ellas acudirán al Festival Master de Voleibol 2023 a celebrarse en la ciudad de Aguascalientes del 30 de julio al 05 de agosto de este año.

En esta entrega de apoyos, también los manzanillenses destacados en diversas actividades son apoyados, en esta ocasión Eduardo Alejandro Álvarez Chávez, conocido como Leyder Alejandro, participó en un casting a nivel nacional, donde participaron 170 barberos, de los cuales fueron seleccionados 10, y con 2 barberos más, concursarán, en España, sobre su actividad, de resultar ganador, su historia de vida será inmortalizada en un programa televisivo a través de plataformas digitales como Netflix y Discovery Chanel.

La presidenta, Griselda Martinez, destacó a cada persona apoyada, pues en el caso de la movilidad académica, dijo que son estudiantes de muy buenas calificaciones por lo que las y los conminó a regresar y aplicar en Manzanillo todos los conocimientos adquiridos. Asimismo, resaltó la importancia del fomento deportivo, “esto genera ambientes de paz y sirve de ejemplo para que más personas se adentren a ese sano ambiente”.