Griselda Martínez anuncia la construcción de baños y ramadas en Tapo de Ventanas

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- Para seguir mejorando la infraestructura pública en la renovada playa del Tapo de Ventanas, la cual tiene una gran asistencia de gente todos los días, la presidenta de Manzanillo, Griselda Martínez anunció que el Ayuntamiento construirá módulos de baños y ramadas para ofrecer más comodidad a las y los visitantes de forma gratuita.

Junto con el director de Zona Federal, Carlos Cervantes, la alcaldesa detalló que estos baños serán para mujeres, hombres y para personas que tienen alguna discapacidad y además también ramadas para que las personas que lo visiten puedan pasar momentos más agradables.

El director de Zona Federal, especificó que se construirán 9 palapas dobles con sus mesas para que las y los visitantes puedan tener una mayor comodidad para ingerir sus alimentos y bebidas.

La alcaldesa, destacó que tanto la construcción de los baños y de las palapas, así como su mantenimiento, se hará con recursos que provienen de los impuestos que pagan las y los manzanillenses.

Griselda Martínez, también pidió a las personas que visitan este renovado lugar turístico, a mantenerlo limpio, a no tirar basura, a no vandalizar las instalaciones para que su tiempo de vida sea largo, “y ayúdenos a cuidarlos, pues hay cambios de mareas y en ocasiones en la zona de clavados puede no estar tan profundo y puede ocurrir un accidente, así es que de manera responsable diviértanse. El lugar es seguro y pueden identificar que cuando la marea va hacia la laguna no hay problema, pero cuando va de la laguna hacia el mar no es tan conveniente estar en la zona de clavados”.