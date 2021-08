Granaderos agreden a alcaldesa electa de Álvaro Obregón

CN COLIMANOTICIAS

México.- Lía Limón, alcaldesa electa de Álvaro Obregón, denunció que fue agredida esta mañana por granaderos, cuando buscaban un diálogo en el Congreso capitalino.

En las imágenes se le observa la nariz sangrada, luego de que un policía la golpeara con un escudo, acusó. Además de que se trata de un cuerpo policiaco que supuestamente había desaparecido la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pero en los hechos aún existen denunció.

“Veníamos a dialogar de manera pacífica, nos acercamos a las vallas incluso en algún momento que empujaron un policía dije: no lo empujen… esta apertura (señala su cara) fue la agresión de un policía instruido para eso, se supone que en la Ciudad de México ya no había granaderos, esta fue la agresión de un policía, ustedes la vieron, de un policía que me di con el escudo”, refirió en un video en Twitter.

“Estas no son formas de la jefa de Gobierno, del secretario de Gobierno, nosotros exigimos un diálogo respetuoso y exigimos que se nos permita gobernar, vamos a seguirlo exigiendo, aún con las agresiones y los golpes, no nos detienen”, apuntaló.

Y mencionó a la UNACDMX, conformada por alcaldes electos por el PAN, PRD y PRI en la capital, que señaló que gobernarán a casi 4 millones y medio de habitantes.

En Aristegui en vivo, la alcaldesa electa agregó que también diputados electos de oposición fueron agredidos.

Acudieron este lunes al Congreso capitalino porque no están de acuerdo con el periodo extraordinario que se realiza hoy ni que se sigan aprobando cuestiones como la Norma 26 que afecta a vecinos en el tema inmobiliario.

“Acabando la conferencia de prensa, 5 de nosotros decidimos intentar entrar a Donceles para construir un diálogo. Veníamos en aras de dialogar y fuimos tremendamente agredidos. A Mauricio Tabe le dieron toques. A Sandra Cuevas la está checando equipo médico. A mí me partieron la nariz. Esto no es lo que esperábamos”, subrayó.

Con información de Aristegui Noticias