AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez.

La de la vieja gloria del panismo porteño, Martha Leticia Sosa Govea, al proyecto electoral que tiene como objetivo llevar a Rosa María “Burbuja” Bayardo Cabrera a la alcaldía de Manzanillo para el trienio 2024-2027 a través del Partido Movimiento de Regeneración Nacional que regentea a placer en el estado el ajonjolí de todos los moles, Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, con quien Sosa Govea tiene una relación política de larga data, al menos desde el año de 2000 cuando con él negoció el retiro del entonces virtual candidato a la alcaldía porteña del Partido de la Revolución Democrática, Homero Gamaliel Velázquez Pineda, para dejarle el lugar a su “City Manager” Carlos Ricardo Ortiz Ayala, en la que fue la primera gran traición de la cónyuge de Ignacio Rodríguez García al Partido Acción Nacional en Colima.

Como el hambre suele juntarse con la necesidad, ambos adultos mayores coinciden en sus intereses otoñales. Ella todavía sintiéndose con edad para hacer de todo; él, obligado a recoger cascajo para Burbuja Bayardo Cabrera que por más que se promueve con todos los recursos institucionales del gobierno de la 4T invadiendo áreas y funciones que no corresponden a su beca de directora del Sistema DIF Estatal, no logra prender en el ánimo de los politizados porteños a quienes su cara bonita no convence. ¡Y como Don Teofilito!

La nueva gran incorporación que ha hecho el gobernador Vizcaíno al Club de Tobi “Experiencia y Sabiduría”, del que ya es Sosa Govea, se supone que viene acompañada de sus comadres y ahijados que sólo le ajustaron para un lejano cuarto lugar en las elecciones municipales del 1 de julio de 2018, pero por ahora sus aportaciones más valiosas son en el área de comunicación social donde se asume como “analista política”, pero también inspectora de los servicios de salud que el gobierno de la 4T presta con mejor calidad que en Dinamarca, en los hospitales y centros de salud de Manzanillo.

Martha Leticia ya tenía tiempo haciendo méritos para atraer la mirada del gobernador Vizcaíno Rodríguez, con ataques sistemáticos e infundados a la quinta mejor alcaldesa del país, la morena porteña de corazón, Griselda Martínez M., con quien, por cierto, topó en madera cuando coincidieron en el Cabildo de Manzanillo. Allí la alcaldesa siempre le aclaró puntual y contundentemente paradas a la nueva conversa a la religión 4teísta, Sosa Govea.

Arnoldo Vizcaíno cree que la gran incorporación a su grupo de Martha Leticia a cambió de la promesa de posiciones para ella y los suyos en la eventual próxima administración municipal de Burbuja, lo legitima ante los duros de pelar porteños, pero la realidad es que estos los consideran indignos de fiar, en pareja y separados. Con esas amistades, Rosa María Bayardo Cabrera quedará atorada en el arrancadero de la carrera por la importante alcaldía porteña que para ella quiere a toda costa Indira “Bombón Vizcaíno Silva.

Para evitar simulaciones y traiciones, la dirigencia del Partido Acción Nacional en el Estado deberá evitar caer en el juego de Sosa Govea que se placea con los morenos para presionarla y le den lo que exija como si de verdad valiera lo que cree valer. En vía de mientras, Julia Jiménez Angulo y su equipo deben reforzar el trabajo partidista en el municipio que llegó a ser bastión del panismo colimense y ahora está a punto de extinción.

Se dice que…

*Otro al que ya trae mareado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, es el panista de mentiritas alcalde de Comala, Felipe Michel Santana, quien ya se ve incorporado por él al proyecto político presidencial #EsClaudia.

*Arnoldo Vizcaíno Rodríguez chamaqueó a su tocayo Ochoa González en su aparición con él ayuntado, en las benditas redes sociales por el locutor porteño sin radio y la panista conversa del 4Troteismo Martha Leticia Sosa Govea.

*Al darse cuenta de que abusaron de su buena fe, para no utilizar otra palabra altisonante, Ochoa González ya no acompañó a su tocayo Vizcaíno Rodríguez y a Sosa Govea en su vista de verificación de los hospitales y centros de salud daneses que el gobierno de la 4T opera en el municipio de Manzanillo como lo hacen en Dinamarca.

