Google Maps se enfocará en desplazamientos sostenibles por encima del camino más rápido

*A partir de hoy en Estados Unidos y a partir de 2022 en Europa, Google Maps indicará por defecto la ruta menos contaminante.

CN COLIMANOTICIAS

México.- Google Maps era la app indicada si querías llegar a tu destino de forma rápida y precisa. Sin embargo, la compañía se ha propuesto priorizar los desplazamientos sostenibles por encima del camino más corto o más rápido.

Las rutas ecológicas fueron presentadas en marzo, pero es ahora cuando Google ha comenzado a implementarlas por defecto en Estados Unidos y ha anunciado cuándo llegarán a Europa. Con ellas, el trayecto se calcula teniendo en cuenta factores como el consumo de combustible, la congestión del tráfico o la inclinación de la carretera.

Con el objetivo de impulsarnos a tomar el camino más sostenible, a partir de hoy en Estados Unidos y a partir de 2022 en Europa, Google Maps indicará por defecto la ruta menos contaminante, siempre, eso sí, que la hora estimada de llegada sea similar a la de la ruta más rápida.

Asegura la compañía que, con esta medida, podrá evitar cada año más de un millón de toneladas de emisiones de carbono, que equivaldría, según Google, a retirar más de 200.000 automóviles de la carretera.

Hasta ahora, la ruta recomendada (que aparece en azul) era la más rápida, pero a partir del año que viene Google Maps dará prioridad -si la diferencia de tiempo no es muy elevada- a los trayectos que optimicen un menor consumo de combustible. Eso no significa que no vaya a ofrecernos la ruta más rápida, sino que nos mostrará como recomendada (en azul) la más sostenible.

Además, podremos ver el ahorro relativo de combustible que supone esta última para elegir en consecuencia. Y en caso de que desees ver la ruta más rápida como prioritaria, te dará la opción de establecerlo así en los Ajustes de la aplicación.

Con información de Xataka Android