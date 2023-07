Gobierno de Colima lanza convocatoria al Muro de Honor del Deporte 2023

* La convocatoria cierra el 31 de julio a las 14:00 horas y las propuestas se recibirán en el Incode, de 9:00 a 15:00 horas.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Gobierno del Estado de Colima, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, en coordinación con el Instituto Colimense del Deporte (Incode), lanzó la convocatoria al Muro de Honor del Deporte Colimense edición 2023, para que la población proponga personajes –mujeres y hombres- que han destacado en alguna disciplina deportiva o que por su aportación al deporte se han distinguido en esta entidad, para recibir el reconocimiento a sus méritos deportivos.

La entrega de este reconocimiento se fundamenta en el Artículo 102 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Colima, que instituye el 14 de octubre de cada año como Día del Deportista Colimense, mediante la ceremonia de grabado de nombres en letras color oro en el Muro de Honor del Deporte Colimense, que se ubica en la esquina sur de la Unidad Deportiva José María Morelos y Pavón, y que se efectuará justamente esa fecha, el sábado 14 de octubre de 2023 a las 19:00 horas.

Las propuestas se recibirán en el Incode, ubicado en avenida Camino Real No. 402, a un costado de la Unidad Deportiva “José María Morelos y Pavón” de Colima, de 9:00 a 15:00 horas; la convocatoria cerrará este 31 de julio a las 14:00 horas, debiendo cumplir los requisitos señalados en las bases de la misma y anexando los documentos en físico y formato digital, que podrán consultar y descargar dentro de la sección de “Convocatorias” de la página web del instituto (www.col.gob.mx/incode).

Son requisitos: acta de nacimiento original o constancia de residencia para personas no nacidas en Colima, carta de no antecedentes penales, currículo deportivo (anexando copias que avalen su trayectoria como son: recortes de periódicos, diplomas, medallas, trofeos) y carta propuesta por organismo, institución deportiva o ciudadanía en general; no se recibirán propuestas en forma extemporánea.

El jurado calificador sesionará en el Incode, el 8 de agosto, ahí le entregarán propuestas de participantes y realizarán su análisis; se calificarán las propuestas y quienes obtengan cuando menos cinco de ocho votos, serán considerados para determinar los nombres de quienes la gobernadora Indira Vizcaíno Silva enviará al Congreso del Estado de Colima. Para más información llamar al teléfono 312-314-8930, a partir de la publicación de esta convocatoria, (de 8:30 horas a las 14:00 horas) o acudir a las oficinas del Incode.