Gobierno de AMLO hace públicos expedientes de adeudos fiscales de Grupo Salinas; incluye estados financieros

México.- El gobierno de México hizo públicos los expedientes de los adeudos fiscales de Grupo Azteca, cuyo presidente es el empresario Ricardo Salinas Pliego, que ascienden a 63 mil millones de pesos, que incluyen sentencias judiciales hasta estados financieros reportados a las Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

El documento se subió a la página principal del gobierno federal este viernes, está titulado como “Expediente Grupo Salinas” y es una carpeta que contiene cientos de documentos que se descargan automáticamente y contienen las demandas contra las empresas de Salinas, entre otros.

Dentro de los archivos se encuentran los estados financieros de empresas como de Grupo Elektra, Nueva Elektra y TV Azteca. También sentencias públicas de los juicios que ha promovido Nueva Elektra, Comerciacom, Banco Azteca.

Los documentos de las sentencias también van acompañados de las ligas a las páginas oficiales donde están alojados e incluso estás algunos litigios que pendientes de resolverse.

Ricardo Salinas Pliego publicó el martes un video en el que se lanzó en contra del gobierno federal, en medio del conflicto por el pago pendiente de impuestos que reclama el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y acusó que el Ejecutivo extorsiona empresarios.

El miércoles, el titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, detalló ante el presidente López Obrador que Grupo Salinas adeuda 53 mil millones de pesos por 17 juicios fiscales, de los cuales más de 90% tienen que ver con el Régimen de Consolidación Fiscal. Además, indicó que durante la actual administración se emitieron créditos fiscales por 10 mil millones de pesos.

Ayer, el mandatario federal indicó que la deuda de 22 mil millones de pesos que inicialmente se dio a conocer tiene que ver con el juicio “que tenía guardado” y en el “congelador” el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, y en este caso ofreció un acuerdo quitando multas y recargos que, finalmente, rechazó el dueño de Grupo Salinas.

“Se había hecho una propuesta de quitar multas, recargos, pero no se tocaba lo otro que vamos a decir es más nuevo, porque esto creo que llegan, estos 22 mil millones, llegaban hasta el 2018, más multas, recargos, intereses y por eso aumentaba. Cuando planteo que había una propuesta, una reducción legal, lo que la ley nos permite y que Ricardo rechaza, dice no, sostiene que no debe nada”.

“Entonces un periodista me hace el cuestionamiento (…) y hace una investigación y aparece que con la suma de todos sale como 63 mil millones, él sacaba 67 mil, entonces viene la conferencia y dice son 67, entonces le pedimos a los técnicos a los abogados a los fiscalistas de la Procuraduría Fiscal y del SAT que nos dijeran cuánto era todo”, dijo durante su conferencia matutina.

El pasado viernes, Antonio Martínez Dagnino, jefe del SAT, reveló que Grupo Salinas tiene un adeudo histórico de impuestos por más de 30 mil millones de pesos.

Al explicar el litigio que recientemente resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que promovió Totalplay para evitar pagar un adeudo, el jefe del SAT explicó el caso se remonta a una auditoría que le hicieron a la empresa sobre sus operaciones en 2011, en la que encontraron que no se justificaban sus gastos.

El empresario acusó que tanto este caso como el aseguramiento de un campo de golf en Huatulco que le fue concesionado han sido utilizados como maniobras distractoras para no afrontar la violencia y la corrupción en el gobierno.

