Gober-bandido

Tribuna villalvarense

Por: César Alejandro Guerrero.

Este bendito lunes, para bien de todos concluye una administración estatal que será recordada por décadas como la peor en la historia de Colima a quien le vida se ensaño con él; bueno que la Constitución marca seis años exactos, porque durar días más, el corrupto de José Ignacio Peralta Sánchez acaba el patrimonio del gobierno y se lleva hasta los volcanes para empeñarlos. Si nos asombramos con Mario Anguiano y sus secuaces, nos quedamos cortos con el egresado del ITAM y Essex que resultó más ladrón que todos juntos, los números oficiales de la deuda lo dicen y confirman, por si fuera poco deja un estado en bancarrota, desamparados los burócratas a quienes les adeuda tres quincenas de sueldo y prestaciones, dependencias inoperantes por falta de recursos entre ellas la policía estatal, que dicho sea de paso, solo sirvió de florero los seis años pues la inseguridad y los ejecutados fueron el pan nuestro de todos los días, secretarios llegaron y pasaron y ninguno dio el ancho, lo mismo sucedió en la totalidad de las oficinas salvo honrosas excepciones, los que más apuñalaron al pueblo colimense fue la malévola dupla Kristián Meiners-Carlos Noriega, principales causantes del mayor desfalco se tenga memoria, como les reitero, superaron hasta la vergüenza de Tinajas, esto es hablar palabras mayores. Dicho esto, espero y creo que es el mismo sentir de miles de personas, se haga justicia, se aplique todo el peso de la ley a esta bola de ratas de dos patas, que no se repita igual cada tres o seis años, ni los castigan, menos obligan a regresar lo que se llevaron a sus cuentas bancarias, por ejemplo, ahí están los 500 millones que se chingó MAM. Luego entonces esta será una, de las primeras pruebas de fuego para nuestros flamantes diputados, o se fajan los pantalones y dignifican de paso su cargo -que por cierto, está muy devaluado- en cuanto a credibilidad y nos dan la grata sorpresa que ahora sí alcanzará el brazo de la justicia a estos saqueadores del erario público. En lo particular, me dan seguridad las palabras de la legisladora de Morena y a la vez presidenta de JUCOPO, Viridiana Valencia, siendo honestos, hasta me sorprendió, por momentos pensé que había llegado a esa posición por la amistad con Indira y no figuraría, empero grata sorpresa, valiente la dama, se vislumbra que no solapará ningún acto de ilícito de los salientes funcionarios, bien por la tecomense y por sus pares cuatroteístas que han hecho suyo esta exigencia de la inmensa mayoría de colimenses, ojalá se sumen por su bien los prianistas, más los que ganaron con votos su curul, la gente les dio su confianza por tanto tienen que corresponder, de lo contrario, se las puedenajustar cuentas en la siguiente elección, digo, para los que aspiran a algo más. Además por donde se le vea, es indefendible Nacho, a todas luces resultó un pillo de siete suelas por lo que se sabe y lo que falta por destapar al paso de los días este joven gobierno, pero con lo que ha dicho y detectado la mandataria estatal, es suficiente para mandar a varios pillos de cuello blanco a la cárcel a vestir su pijama de rayas, sin embargo, no está de más que se hagan las auditorías necesarias siempre cuando, una vez que se detecten las irregularidades que están a simple vista, se interpongan ipso facto las denuncias antes las instancias correspondientes porque recordemos, ídem hizo nachito cuando entró, aquellos famosos libros blancos que sirvieron para maldita cosa, pura faramalla, quizás solo disque para lucirse con que él actuaría con honestidad, ¡ajá! ya vimos como salió bueno para los billetes, pero ajenos. De lo que no hay duda es que nachito ya se peló como vulgar prófugo que es, de por sí, siendo gobernador nunca estuvo en Colima, ahora ni lo veremos, así que alerta, si bien hay prisa por la posible fuga de este bribón, tienen que revisar jurídicamente los juicios que se interpondrán para no caer en errores de procedimiento, hay avances, el sindicato de trabajadores lo tiene demandado ante la Fiscalía Anticorrupción por desvió de recursos y por no de enterar retenciones al IPECOL, chamba tiene de sobra cuanto llegue a su despacho el reciente fiscal Bryant Alejandro García, oportunidad de oro para entrar con el pie derecho e irse despojando del mote de fiscal carnal, o sea a modo.

Ahora sin tener que deberla, la papa caliente políticamente es completa para Morena, las marranadas las cometió el “priísta” José Ignacio Peralta Sánchez -que no tardan en desligarse y hasta negar su filiación-, pero le corresponderá a los morenistas presentar las pruebas y juzgarlo, tienen en sus manos dos Poderes en la entidad: Ejecutivo y Legislativo, suficientes, si lo logran, fortalecerán la luna de miel que inició desde el 01/06/2018 con la ciudadanía y se los agradeceríamos. No les queda de otra, es el slogan de la 4t y la tienen que cumplir o quedan mal con su líder moral Andrés Manuel López Obrador. Para finalizar, porque fue tarde el mensaje de despedida, solo puedo opinar: Patético, desvergonzado se vio nachin, pobre vale, endosando culpas y deslindándose de responsabilidades, pidiendo perdón a su hija -pobrecita la carga que va llevar toda la vida por tener un papá rata-. Luego le seguimos.

TORO DE ONCE

Otro que no canta mal las rancheras es el ex alcalde villalvarense Felipe Cruz Calvario, en su tercer periodo resultó ser toda una joyita, a sabiendas que era el final de su carrera política no solo aplicó la del año, sino el trienio de Hidalgo aprovechó para realizar turbios negocios con el verdadero mandamás, una “pequeña” prueba del desastre del narcisista de Felipe fue lo que encontró Tey Gutiérrez, por lo que a continuación transcribo una nota periodística: “En la presentación del Informe de entrega-recepción de Villa de Álvarez, la Tesorera María del Carmen Morales reveló que la administración municipal anterior heredó deudas por 319 millones de pesos, de las que 284 millones corresponden a pasivos de corto plazo. En sesión de Cabildo, la Tesorera Municipal explicó que entre las deudas a corto plazo heredadas de la pasada administración, están 65.7 millones de pesos de ejercicios anteriores de la extinta Dirección de Pensiones, y 23.6 millones de pesos al Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento. También se le adeudan 27.3 millones de pesos al Gobierno del Estado por el impuesto del 2 por ciento sobre nómina; 25.9 millones al municipio de Colima por el relleno sanitario; 20.9 millones por devolución del impuesto sobre la renta, y 8.2 millones de pesos a proveedores. Además se conocieron compromisos de pago no registrados por un importe de 77.7 millones de pesos, de los que 64 millones corresponden a un crédito fiscal del Servicio de Administración Tributaria; 7.7 millones de pesos de laudos laborales, y 6 millones de gastos funerarios y seguros de vida de trabajadores. Con relación a la deuda con instituciones financieras, el Ayuntamiento tiene vigentes tres créditos con Banobras de los años 2008 y 2014, cuyo saldo total asciende a 34.9 millones de pesos.” Como no se iba terminar de esta manera si para el tal Jelipe sus preocupaciones, primero, era lucir como galán de televisión pues periódicamente asistía con el cirujano plástico a que le pusieran botox, segundo, promover a su síndica Karina Heredia como su sucesora, claro, con la intención que tapara todas sus oscuros cochupos. El tema dará mucho que hablar en lo subsecuente. ¡No te acabes Villa!