Gira de Claudia Sheinbaum en Manzanillo

Tarot Político

Carta: El Diablo

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz.

En su gira de ayer domingo 8 de octubre por Manzanillo, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo estuvo acompañada de Mario Delgado que no es profeta en su tierra, y la legión del mal, me refiero a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, los achichincles de gobierno del estado, es decir, a las Chicas Superpoderosas, al porro de Vladimir, al porrista de la campaña Julio León, a sus cuestionados funcionarios, algunos de ellos señalados por el escándalo de Latinus por presunto desvío de recursos, el porrista decrépito, dañado y misógino que trabaja en Asipona, y a la distancia el cuestionado porrista por venta de plazas, inversiones y más, a la famosa banda de Bosque Real, ya saben, Lupita, Eduardo, el hermano incómodo y otros, que en poco tiempo han adquirido residencias y autos millonarios en medio de la austeridad republicana que caracteriza al equipo selecto y cercano de la mandataria, de ahí la carta de El Diablo.

Generalmente el tarot considera que el Diablo representa al ser humano que está atado a los deseos materiales, los vicios y la materia. Suele representar el materialismo, la lujuria, la degradación y los excesos. Entonces muy a doc, sobre todo considerando los desagradables sucesos que han caracterizado a la administración de Indira Vizcaíno, en el que se supone es la “carta de presentación para que se consolide el triunfo de Morena en la entidad, pero ayer escuché que la aspirante presidencial no solo no tiene el pulso del estado de Colima, sino que además, no conoce a “su compañera y amiga” Indira Vizcaíno, que ha desfilado en varios partidos, pero además, de la que dijo “excelente gobernadora” yo me quedé esperando a que corrigiera la palabra “excelente” por qué lamentablemente, no define a la mandataria.

El presidente Andrés Manuel López Obrador en el Ranking Nacional de gobernadores en octubre, trae una aceptación del 52% y sus gobernadores mejor evaluados son: 1° Carlos Manuel Merino de Tabasco, 3° Américo Villareal Anaya de Tamaulipas, 5° Layda Sansores San Román DF Campeche, 6° Evelyn Salgado de Guerrero , 8° Delfina Gómez del Estado de México, 9° Salomón Jara de Oaxaca, y el 10° Lorena Cuellar de Tlaxcala, todos de Morena, el 2° lugar es del PRI en Coahuila, el 4° es del Partido Verde y el 7° lugar es para el PAN; y en el lugar 28° a cuatro lugares del último, se encuentra Indira Vizcaíno Silva ¿Dónde está la excelencia? Deberíamos preguntar a los afectados por violencia, corrupción, estafas y más. Definitivamente no es una buena carta de presentación para la Coordinadora Nacional de la defensa de la Cuarta Transformación.

El discurso fue de invitación a que todos a formar los comités de la Cuarta Transformación, a la movilización en todo el país, y a sumar a más personas; destacó los logros del presidente Andrés Manuel López Obrador como los programas sociales, los proyectos importantes para hacer de México un país autosustentable, las reformas necesarias, y las acciones que desde el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador han mejorado la vida económica del país y sobre todo la calidad de vida de los mexicanos. La visita de Claudia Sheinbaum Pardo deja esperanza por un lado de dar continuidad a la 4T y preocupación por el hecho de no tener la información o el pulso real de lo que en realidad se vive en el estado de Colima.

Ayer fui testigo de algo en el evento político de Manzanillo… La mano, el fondo y la forma del PRI.

La única que no sabía era la invitada de honor, me refiero a la Dra. Claudia, por qué el aspirante a Cdmx sí sabía.

Los amigos priístas de Don Arnoldo Vizcaíno Rodríguez esos que según él “la jugaron con ellos para ganar la elección de su hija” estaban presentes en el evento, bueno hasta Locho Morán abrazando a Arnoldo Vizcaíno Rodríguez y sentado al lado de la gobernadora.

El Partido Verde representado por Virgilio Mendoza, desde los resultados de la elección, se sumaron al proyecto de la mandataria, estuvo Joel Padilla del PT, líderes del Partido Encuentro Social y de Fuerza por México y todo el corporativismo, con líderes sindicales del SNTE, de la Croc, de la CROM, así como el sector empresarial, ex funcionarios priístas y hoy en Morena, entre ellos Chuy Medrano, y muchos más.

Ayer la alcaldesa de Manzanillo Griselda Martínez Martínez, no acudió, ni los integrantes de su administración, ni los fundadores de Morena, era obvio, el evento lo acaparó Indira Vizcaíno, y estuvo pésimamente organizado, acarreo para cumplir la cantidad de asistentes, además de gente en plena exposición del sol, refugiados en los pocos árboles o techumbre del campo de fútbol, muy lejos de donde estaba la aspirante.

Pero los porristas oficiales de Indira Vizcaíno Silva y los de nado sincronizado, hablarán maravillas del evento de ayer, aplaudirán las alianzas poco ortodoxas y se pondrá complicado el tema de las designaciones para aparecer en la boleta, pues son varios aliados y todos quieren posiciones de participación en política.

Esperemos que la Dra

Claudia Sheinbaum y su equipo, hagan una lectura adecuada y les den su lugar histórico a los fundadores de Morena, en un evento exclusivo para sus militantes en el estado de.Colima, esa gente que por más de veinte años han acompañado al presidente, es un derecho que se han ganado con trabajo y sacrificios y ella como la aspirante a ser la presidenta de México debe ser la persona que tenga el hándicap de a dónde llega y de contar con la información de quiénes la acompañan en los eventos no sólo de Colima, sino de todo el país, lo que está en juego es una lucha por la transición política de México que esperó casi 90 años, mejor conocida como la Cuarta Transformación.