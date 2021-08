Gestiona rector recursos para pago de quincena en la UdeC

*Sin embargo, aclaró Christian Torres Ortiz Zermeño, mantendrá la exigencia ante José Ignacio Peralta Sánchez para lograr que se le entregue el presupuesto que se adeuda a la UdeC.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Producto de las gestiones realizadas por el rector Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño ante la Subsecretaría de Educación Superior, la Universidad de Colima está en condiciones de cubrir la nómina de esta quincena de las y los trabajadores universitarios.

Lo anterior, lo dio a conocer el propio rector durante la séptima emisión del programa radiofónico “Rectoría en frecuencia, contigo al aire”, en el que, además, Torres Ortiz Zermeño aclaró que la gestión ante la SEP se realizó por única vez, ya que implicó el adelanto de participaciones del mes de noviembre.; es decir, “esta quincena está resuelta, pero son nuestros propios recursos, de otro mes, que nos están adelantando para cubrir este contratiempo que no podemos resolver, porque no tenemos la certeza de cuánto y cuándo el gobierno del estado nos estará dando el recurso”.

Asimismo, fue enfático en mencionar que mantendrá la exigencia ante el Gobierno del Estado, para que se le entregue a la institución el presupuesto que se le debe para poder seguir cumpliendo sus funciones sustantivas ya que, añadió, a partir del seis de septiembre, el gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez incrementará la deuda a cerca de 270 millones de pesos.

Aclaró, además, que la Universidad no tiene pasivos, esto es, deudas, por lo que el recurso que solicita sólo es para pagar nómina ya que, la Casa de Estudios ha venido trabajando con responsabilidad y austeridad en la aplicación de los recursos.

Hasta el momento, comentó Torres Ortiz Zermeño, el presupuesto federal -que ha sido muy puntual- le ha permitido a la Universidad cubrir las necesidades institucionales, especialmente nómina y prestaciones, “pero al no estar recibiendo el presupuesto estatal, a la vuelta de varios meses hemos llegado a una contingencia muy seria, porque no hemos recibido el complemento del presupuesto que nos corresponde. Es importante explicar que el presupuesto que recibe la institución, tanto federal como estatal, no lo recibe todo junto, sino una cantidad específica mensual mediante un convenio de apoyo financiero, y sólo hemos recibido el presupuesto federal en tiempo y forma”.

La Universidad de Colima, explicó, no es la única institución que tiene problemas con los gobiernos estatales, ya que este es un tema recurrente en el país. El problema, aunque similar, difiere en cuanto a porcentajes; por ejemplo, en Colima, el 80 por ciento de las participaciones son federales y el 20 estatales; “la UdeC y las universidades estatales fueron creadas por el Estado y un compromiso del Estado es financiar sus actividades”.

Al no recibir los recursos que le corresponden, comentó el rector, no sólo se afecta a las 4 mil 200 familias universitarias, sino también a los 28 mil estudiantes que esta Casa de Estudios da servicio. Desde el mes de marzo, aclaró, la UdeC dejó de percibir el recurso que debe aportar el Gobierno del Estado; “en la medida que el tiempo siga pasando, el estado tendrá un adeudo cada vez mayor y no podemos permitir que esto continúe, no sólo por el pago de quincenas, sino porque estamos en la antesala de que termine un gobierno estatal”.

Sobre los pasos a seguir, adelantó que harán todo lo posible para que la institución reciba los recursos que se le adeudan, pues la Ley Orgánica universitaria es muy clara con las responsabilidades del rector, a quien le demanda “preservar la autonomía universitaria, respetándola y haciéndola respetar con los recursos morales, históricos y legales que estén a su alcance”.

En este sentido, destacó “las muestras de solidaridad que hemos recibido y el respaldo social tienen que ver con los recursos morales a los que podemos apelar, pero no descartamos que tengamos que emprender acciones legales para que esto se atienda y se resuelva, porque el gobierno del estado actual está en la antesala de terminar su gestión y nosotros no podemos quedar en el incertidumbre”.

Necesitamos, enfatizó, “una respuesta muy concreta y puntual de cómo se atenderá el problema. La universidad no cesará de realizar acciones hasta que esto se resuelva, de manera responsable y en unidad”. No descartó tampoco las manifestaciones públicas, algo que ha frenado hasta el momento debido a la pandemia.

Agradeció finalmente el respaldo de la Región Centro Occidente de la ANUIES por cerrar filas ante la situación que vive la Universidad de Colima y también a la comunidad universitaria, por las múltiples expresiones de apoyo.