Gabinete estará integrado por personas comprometidas con Colima: Indira Vizcaíno

*No necesariamente serán de Morena, dice la gobernadora electa. *La próxima semana dará a conocer nombres.

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Restan 20 días para que la gobernadora electa de Colima, Indira Vizcaíno Silva, asuma el cargo al Poder Ejecutivo y dijo que la próxima semana dará a conocer quiénes integrarán su gabinete estatal. Adelantó que no necesariamente todos los funcionarios de gobierno serán del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

«Estamos integrando un gobierno, no un partido y en este gobierno necesitamos a todas las personas que estén comprometidas con Colima».

Vizcaíno Silva abundó que en la integración se cumplirá no solo con lo que dice la ley, sino con la convicción y compromiso de que el 50 por ciento sean mujeres, al menos el 30 por ciento serán jóvenes menores de 35 años y serán colimenses con compromiso con el estado.

Dijo que además compartirán los principios e ideales de la propuesta política de transformar Colima.

Añadió que se hará todo el esfuerzo también de manera conjunta como equipo adelgazar el gasto que generalmente se tenía para poder invertir en lo que realmente la gente necesita.

«Pretendemos anunciar a este gabinete unos días antes de la toma de protesta para poder concluir con los procesos de entrega-recepción».

Adelantó que el gabinete suma en total con 18 personas que estarán integradas en ocho secretarías, subsecretarías, la Consejería Jurídica y la Contraloría.

Vizcaíno Silva adelantó que la definición de estos próximos funcionarios públicos en algunos casos se consultó a actores involucrados.

«Y en algunos casos tienen que ver con sectores específicos, hablamos con personas que tienen que ver con esos sectores en específico; por ejemplo, en turismo hablamos en parte con quienes se dedican a esta área para quien pueda estar en este lugar sea alguien que represente realmente al tema del turismo en nuestro estado, que conoce la problemática, etc., y así lo hicimos en varias áreas».

La gobernadora electa apuntó que se revisarán la parte de los sueldos, porque una parte están establecidos de manera formal, y otros de manera extraoficial recibían diferentes tipos de compensación».

«Entonces será parte de nuestro proceso de transparencia se tendrá que decir cuánto es lo que realmente recibían los funcionarios y no estar escondiendo nada, lo que estarán recibiendo como sueldo y no estar inventando compensaciones por debajo del agua, porque me parece que eso no es sano, ni para la población, ni para la transparencia de las finanzas públicas».