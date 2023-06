FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE COLIMA

Por José Díaz Madrigal

¿Para que sirven las fundaciones universitarias en México? Esta es la primer pregunta de planteamiento obligatorio, cuando se habla de éstos organismos.



Las fundaciones nacieron como asociaciones de carácter de la sociedad civil, con el propósito de ayudar y no para estorbar a las universidades del país. El caso concreto de la Fundación de la Universidad de Colima, se estableció para apoyar a los estudiantes universitarios con necesidades económicas, que cursen la preparatoria o alguna de las múltiples licenciaturas que se imparten en las diferentes escuelas que tiene la universidad en el Estado de Colima.



Los apoyos que habitualmente se habían estado ofreciendo se dirigieron a esos estudiantes mencionados, otorgándoles becas semestrales. Este tipo de becas fue bastante demandada, hasta antes de las becas concedidas en la actualidad por parte de la federación.



Ahora los propósitos de la fundación, se están redireccionando en dos temas también importantes; el primero consiste en apoyar a estudiantes con diferentes tipos de discapacidad física. En un universo de casi 30 mil estudiantes que tiene la universidad, suman muchos jóvenes con cierta incapacidad física. Se percibe en éstos muchachos una virtud, una especie de reto personal para no sentirse relegados del resto de compañeros que no tienen impedimento corporales.



Los eventos que se llevan a cabo donde se les entrega el cheque de apoyo económico, resultan verdaderamente emotivos. Se observa en éstos chicos una marcada fuerza de voluntad, un signo de orgullo personal por salir adelante en la vida.



Comenta un maestro acerca de algunos de estos alumnos, que a pesar de su dificultad física, uno de ellos ha desarrollado una capacidad fuera de lo común para resolver problemas matemáticos, otro da la impresión de entrenamiento mental para retener datos de distinta índole; nombres, fechas, hechos históricos etc.



El otro tema en que se están destinando recursos de la fundación, son brindando apoyo con unos módulos de madera, equipados con múltiples contactos eléctricos para cargar celulares o computadoras personales. Éstos muebles sirven también, como lugares para hacer tareas o trabajos de grupo de los estudiantes.



Los medios financieros con los que cuenta la fundación, provienen básicamente de dos vías: un modesto subsidio que se obtiene de Gobierno del Estado, con calidad intermitente; es decir a veces si y a veces no. La otra vía es la que se origina desde la comunidad empresarial de Colima y de Manzanillo.



En ambas ciudades existen empresarios generosos, sin embargo por algún motivo los manzanillences, en número son más y más jaladores. Bravo por esa gente del puerto, hay que agradecer su filantropía y desprendimiento. Ojalá lo sigan haciendo de forma regular, con el objetivo de no dejar de echarles la mano, que mucho lo necesitan, los muchachos con discapacidad física.



Para cerrar la columna y como reconocimiento a quienes fueron miembros de la Fundación de la Universidad de Colima, que iniciaron, pero ya se nos adelantaron en nuestro caminar, se mencionan los siguientes nombres:



Jesús Muñíz Murguía

Salvador Cuevas Acuña

José Llerenas Ochoa

Roberto Chapula de la Mora

Ramón Barreda Barreto

Mario de la Madrid de la Torre

Ernesto de la Madrid Virgen

Carlos de la Madrid Virgen

Juan José Sevilla

Jimy Goldsmith

Guillermo Ruelas Ocampo

Abelardo Ceseña

Humberto Silva Ochoa

Fernando Villasante

Jorge Chávez Carrillo

Francisco Coello Torres

El generoso será bendecido porque repartió su pan con el pobre.

Proverbios 22,9