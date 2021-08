Fueron los priistas los que fortalecieron la alianza en el pasado proceso electoral: Santiago Chávez

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Ante el escenario de un proceso electoral extraordinario el regidor priista Santiago Chávez, dijo que dentro de los comités estatales se tiene que definir al siguiente candidato, “los militantes vemos la numeralia, pero también tenemos que sensibilizar a la gente, llegar a esa población que por un motivo y otro no llegamos”.

Admitió que es momento de “jalar” a quienes no convencieron y no entrar en choque entre los partidos de la alianza Va por Colima, “de nada nos va a servir dividirnos, tenemos que conjuntar fuerzas sumar, no restar y reconocer los errores que se cometieron para no volverlos a cometer”.

Luego de la impugnación que presentó Elías Lozano ante la Sala Regional Toluca, Santiago Chávez dijo que “nadie estamos fuera de la ley y un delito electoral se tiene que sancionar. Pero también debemos respetar a las instituciones, determinen o no una elección extraordinaria” en cuyo último caso el Congreso tendría que convocar a elección y de ser necesario nombrar un consejo sustituyendo al alcalde mientras se da la segunda vuelta.

El regidor de extracción priista señaló que los resultados que se logren van a depender en mucho de los candidatos, y recordó que, en el proceso pasado, el PRI se mantuvo firme al proyecto de la alianza “Va por Colima”.

Explicó que, en el proceso del 6 de junio, Sergio “Chamuco” Anguiano obtuvo cerca de 8 mil 500 votos, de los cuales poco más de 5 mil fueron aportados por el PRI “y la diferencia fue del PAN eso aclara que la institucionalidad ante el proyecto se mantuvo firme y lógicamente los números lo demuestran”, aseveró.