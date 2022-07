Fraude: Cuidado con estos mensajes que fingen ofrecerte empleo

CN COLIMANOTICIAS

México.- Diana tiene 64 años años, es una ama de casa que desde hace un par de años se dedica a cuidar de sus nietos; sin embargo, “Amazon” vio algo interesante en ella y le ofreció trabajar desde casa y “Ganar fácilmente entre 1,000 y 4,000 pesos por día”. Extrañada por la inusual oferta, decidió abrir la liga del mensaje para conocer más detalles del ofrecimiento, para solo notar que su cuenta de WhatsApp había sido secuestrada y las personas que la retuvieron estaban solicitando dinero a su nombre.

“Como yo no sé usar WhatsApp más que para mandar mensajes, ya no pude tener acceso a mi cuenta y no sé si alguno de mis contactos pagó o no”, comentó la afectada.

Directivos de Amazon alertaron que no ofrecen empleos por mensaje de texto , WhatsApp o por redes sociales similares, por lo que pidieron tener precaución para evitar caer en este tipo de estafas.

Lo que se hace a través de esas ligas es obtener información de las personas, como fotos o datos personales y bancarios, o sus contactos para después extorsionarlas, a cambio de liberar la cuenta de WhatsApp o para no exhibir las imágenes del usuario o sus mensajes.

“Hemos recibido alertas de supuestas ofertas para trabajar en Amazon que circulan por WhatsApp o plataformas similares de chat directo, es importante que sepan que nosotros no ofrecemos trabajo por estos medios, nuestras ofertas únicamente las podrán encontrar en el portal de empleos de Amazon”, comentó Marisa Vano, líder de comunicaciones de Amazon Operaciones Latinoamérica.

De acuerdo con el reporte Los empleadores más atractivos de México 2022, elaborado por la consultora especializada en empleados Universum, Amazon se ubica dentro de las cinco compañías más apreciadas por estudiantes de negocios para trabajar.

De acuerdo con Víctor Ruiz, fundador de Silikn, startup especializada en ciberseguridad, este tipo de mensajes forman parte de lo que se conoce como phishing, un tipo de estafa cibernética que apela a las emociones, por lo que es una de las formas de ciberataques más exitosa en el mundo.

Fraude

“Hola, soy gerente de contratación en Amazon. Te invito a trabajar desde casa. Gana fácilmente entre mil y 4 mil pesos por día y reciba su pago el mismo día. ¿Estás interesado?”. Este es el mensaje que han recibido miles de personas vía WhatsApp y SMS, pero nada de esto es cierto.

“Lo que les pedimos a las personas es que, si reciben un mensaje de este tipo, se acerquen directamente a las plataformas oficiales de Amazon para comprobar las ofertas de trabajo que ofrecemos. Nosotros solo publicamos vacantes a través de Linkedln y en la página oficial de Facebook Empleos Amazon México”, advirtió Marisa Vano.

Las autoridades cibernéticas de México no pueden hacer mucho para evitar este tipo de intentos de fraudes por internet, sobre todo porque la mayoría tienen origen en otros países o incluso en prisiones, por lo que no son fáciles de detectar.

Ante la incapacidad de las autoridades mexicanas, el fundador de Silikn pidió a las víctimas analizar muy bien los mensajes que les llegan, sin importar la urgencia que tengan por encontrar empleo.

“Las supuestas ofertas para trabajar en Amazon no son comunes, es imposible que una persona trabaje únicamente 40 minutos desde su casa y con eso obtener un ingreso de 4 mil pesos diarios, sobre todo por el tipo de salarios que hoy en día existen en México”, aseguró Ruiz.

Comentó que esta estafa irá a la baja en los siguientes meses debido a las múltiples alertas, así como a las denuncias que ya existen contra este intento de fraude cibernético; sin embargo, indicó que en los próximos meses empezarán a surgir nuevas formas de engaño, por lo que las personas deben mantenerse alertas.

Con información de El Financiero