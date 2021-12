Fracasan espacios culturales independientes por no considerar al ciudadano real: A. Guzmán

*Este académico dictó una charla sobre el tema como parte del programa Retos, saber y cultura de la Universidad de Colima.

Colima.- Con la charla “Espacios culturales independientes en México”, de Arturo Guzmán, psicólogo y especialista en ciencias ambientales, cerró por este año el programa Retos, saber y cultura, que organiza la Universidad de Colima a través de su Dirección General de Difusión Cultural en colaboración con centros, institutos y facultades de la misma casa de estudios.

La charla se desarrolló en la Pinacoteca Universitaria. En ella, Arturo Guzmán habló de los estudios que ha realizado para entender el fenómeno de los espacios culturales a partir de tres lugares específicos: Casa de Nadie (Veracruz), Casa de la Lengua (Colima) y el Centro Ecológico de Raíces A.C. (San Luis Potosí).

En su charla con estudiantes, Guzmán compartió las preguntas que le sirvieron como guía para desarrollar su investigación: ¿Qué son y cómo funcionan los espacios culturales independientes?, ¿cómo se manifiesta en ellos la participación ciudadana?, ¿cómo se gestionan?, ¿cuáles son las características físicas e insumos que deben reunir para que puedan emitir una oferta cultural? y ¿cuál es el perfil profesional del equipo de coordinadores y promotores?, entre otras.

A partir de sus propias observaciones y del apoyo de autores como Óscar Jara, se dio cuenta de que muchos espacios culturales independientes no continúan existiendo por la falta de planeación y evaluación, porque no priorizan el financiamiento del proyecto, especulan en la gestión de recursos o al conseguir apoyos solidarios; prefieren al ciudadano abstracto y no al concreto, no generan lazos amistosos con los vecinos y sobre todo no identifican errores ni reflexionan.

Retos, saber y cultura es ser un espacio para dialogar con universitarios que impulsan la creación de proyectos con grupos y redes académicas nacionales e internacionales.