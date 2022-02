¿FORTALECE A COLIMA VISITA PRESIDENCIAL?

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Debido a la nueva e histórica ola de violencia que se desató recientemente en el estado de Colima después del pleito de los internos que dejó nueve muertos que ocurrió dentro del Centro de Reinserción Social provocando fuertes pugnas entre las organizaciones criminales en la entidad y convirtiendo nuevamente al estado en el primer lugar nacional en homicidios dolosos, la gobernadora del estado Indira Vizcaíno Rodríguez se vio obligada pedir apoyo al mandatario nacional.

Adán Augusto López Hernández Secretario de Gobernación fue comisionado por el presidente dos días antes a la visita del mandatario nacional para analizar la problemática del estado y la situación de la seguridad estatal, así como planificar su visita y anunciar otros respaldos del gobierno federal ya que está a punto de iniciar la sucesión presidencial del 2024 y la ratificación del mandato.

Por tal motivo el pasado viernes y resguardado en las instalaciones de la Vigésima Zona Militar el señor presidente Andrés Manuel López Obrador organizó allí la mañanera, pues pareciera que el pueblo sabio y bueno de Colima y del país ya no lo es tanto, por ello es mejor prevenir que lamentar, y allí se reunió con los medios informativos para exponer el motivo de su visita.

El presidente afirmó; “Expresamos nuestra solidaridad y respaldo al gobierno de Colima y a la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, y precisó que habían asignado 950 militares más a Colima, quienes llegaron ese mismo día ante la escalada de la violencia en Colima, se firmó además un convenio federal para que la entidad se adhiera al IMSS-Bienestar y comunicó además que se ha logrado destrabar el conflicto judicial que impedía la conclusión del tramo carretero transvolcánico de la autopista a Guadalajara. Por su parte, Indira Vizcaíno agradeció al presidente López Obrador su presencia y su apoyo para el estado de Colima. Aseguraron allí que en Fuerzas Federales de Seguridad, el estado de Colima cuenta con 2,505 elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 2,673 de SEMAR, 910 de la Guardia Nacional y 1,701 de Policía Estatal y Municipal; haciendo un total de 7,789 efectivos. Sin embargo, a pesar de este despliegue y de la visita presidencial continúa la violencia, aunque nadie duda de que la visita presidencial favoreció a Colima.

LA CAPITAL DE COLIMA ABANDONADA EN MATERIA DE SEGURIDAD

Gran parte del aumento en la inseguridad pública y la criminalidad es por el desorden estatal institucional en Colima, y eso no lo vió ni el Secretario de Gobernación y menos el presidente, ya que el Gobierno Estatal y los ayuntamientos no tienen coordinación porque anteponen los colores de sus partidos, pues resulta que la ciudad de Colima, siendo la capital y uno de los municipios más importantes solo tiene 7 patrullas funcionando ya que las demás no sirven, más sin embargo ni el gobierno federal ni del estado les asignaron nuevas patrullas como les dieron a los demás ayuntamientos morenistas pues hoy son del PRI y antes del MC, en cambio Manzanillo que es de Morena hasta se dio el lujo de rechazar 15 patrullas nuevas porque consideró que asignarlas mediante arrendamiento era inadecuado y poco rentable, pero éstas mismas nunca se las ofrecieron a Colima ni ninguna otra patrulla nueva. ¡Por eso estamos como estamos! Gobernar bien y sin distingos partidistas y de colores es el problema de fondo, no basta solo decirlo en el discurso sino en los hechos.

EN LA MAÑANERA

Carlos Valdez Alcázar, Director del Noticiero de Colima y Noticiero de Manzanillo en la mañanera intervino para preguntarle al presidente del país, Andrés Manuel López Obrador sobre los proyectos de obras de las carreteras del estado, quizás porque sabe que no se ha hecho ni un solo metro en Colima dentro de la actual administración federal, y el mandatario afortunadamente hizo una excelente noticia sobre la continuidad de la cuatro carriles a Guadalajara así como de la rehabilitación de las carreteras locales y un gran apoyo millonario a Manzanillo, esperemos que así sea.