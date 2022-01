Fomenta IMSS Colima uso correcto de cubrebocas para prevenir contagios

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Utilizar cubrebocas al salir de casa es una responsabilidad social que debemos cumplir todos, junto con la higiene de manos y la sana distancia debe convertirse en un hábito de nuestro día a día, ya que el riesgo de contraer cualquier virus en especial el SARS-CoV-2 que aún sigue siendo latente y la salud de todos y todas es importante, advierte la doctora Catalina Alarcón Figueroa, coordinadora de Información y Análisis Estratégico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Al respecto, Alarcón Figueroa, mencionó que de no ser posible quedarse en casa, hay que hacer uso en todo momento del cubrebocas, e indicó que además existen los elaborados con tela (algodón, poliéster, lycra o nailon), los cuales, advirtió, no se recomiendan con el coronavirus, ya que no cuentan con la capacidad de filtrado adecuada para virus y bacterias.,

“Lo importante en el uso del cubrebocas es que no deje pasar a nuestro sistema,

partículas con dimensiones mayores a cinco micras, crea una barrera que permite reducir la cantidad de gotas de saliva que se expulsa al hablar, respirar o toser pues estas microgotas que desempeñan un papel importante en la propagación del virus SARS-CoV-2, el cubrebocas es un utensilio que deberíamos utilizar todos siempre que tengamos una actividad social, además añadió que el tipo tricapa es el que tiene pliegues y un alambre que se amolda a la forma de la nariz y al rostro, y por consiguiente brinda mayor seguridad, con una efectividad cercana al 80%.

Agregó que los cubrebocas de alta eficiencia, son los conocidos como mascarillas N95, KN95 y KF94, que tienen hasta un 98% de seguridad. Resaltó que se recomienda usarlos por periodo no mayor a 24 horas.

Advirtió que su uso no causa efectos secundarios, toxicidad ni daño en quien lo usa, enfatizó que cualquiera que sea la opción de cubrebocas, éste debe de cambiarse y desecharse cuando se humedezca, se ensucie o se deteriore. Es decir, que se utilicen el tiempo recomendado se desechen.

Finalmente, Alarcón Figueroa mencionó que para el retiro y colocación del cubrebocas, hay que lavarse las manos con agua y jabón y si no es posible, se pueden utilizar soluciones alcoholadas, de igual manera hay que evitar tocarse la cara y tratar de acomodarlo todo el tiempo para no contaminarlo; si llegan a arrugarse o pierden su característica de inicio, también hay que desecharlo, no es recomendable ponerles alcohol ni alguna sustancia para eliminar microorganismos porque se humedecen y en ese momento pierden la efectividad, comentó.