AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez.

A sabiendas de que el Bryant Alejandro García Ramírez, exsecretario particular del exsecretario de Turismo del Gobierno del Estado, Efraín Angulo Rodríguez, en cuya compañía disfrutó la dolce vita, no estaba calificado para desempeñar un cargo de la envergadura de Fiscal General del Estado, su cara amiga Indira Vizcaíno Silva no tuvo empacho en nombrarlo como tal, y los colimenses llevan ya casi año y medio sufriendo las consecuencias de tan nepotista imposición.

Más larga que la cuaresma es la lista de fallas, desafortunadas declaraciones, casos no resueltos, desbarres, excusas y pretextos, del fiscal de pacotilla a quien sus padrinos se han tardado en retirar a los corrales, dilación que le hará más fuerte y dolorosa la caída de la nube donde anda. La perla negra de su negligencia fue la revictimización de la que hizo objeto al médico Iván Jacinto Cortés, desaparecido del mapa el 26 de diciembre y encontrado sin vida el primer día de este año 2023 que pinta como José Luis Cuevas Novelo: Muy feo.

“El doctor era gay (como el íntimo amigo y ex jefe de Bryant), tenía esposo (lo mismo que Efraín), le gustaba frecuentar moteles y brechas (no como ellos que disfrutaban cual pelones de hospicio sexoservidores caribeños, hoteles de gran lujo, vuelos primera clase y sitios exclusivos), sentenció inmisericorde el fiscal de pacotilla, “un sujeto cobarde, incompetente, misógino y capaz de ensuciar la dignidad de un muerto con tal de justificar su incapacidad en su trabajo”. A reserva de mejorarlo.

El Bryant ha violentado el derecho a la intimidad de la víctima al dar a conocer datos sensibles de su vida privada, y a quien revictimiza al asumir que sus “conductas de riesgo” le causaron su homicidio, olvidándose de responsabilizar a quien o quienes de verdad lo mataron, no de mentiritas. Al relevar información que debió guardar bajo siete llaves, el Bryant vició la legalidad del proceso de investigación del caso hasta el grado de hacerlo nulo. Por si las anteriores regadas del fiscal de pacotilla no fueran suficientes, alertó a los presuntos criminales que pusieron pies en polvorosa sabedores de que ya los tenían plenamente identificados, afortunadamente fueron capturados.

Una semana tardaron los Colectivos y comunidad LGTB en “rechazar las declaraciones del Fiscal ya que son revictimizantes y se tratan de abuso de poder desde su cargo; exigir que continúen las investigaciones, se encuentre la verdad y se castigue a los responsables del asesinato del doctor Iván Jacinto Cortés; demandar que el Fiscal Bryant García renuncie ya que no está capacitado para ejercer su cargo debido a los graves prejuicios que ha demostrado con sus declaraciones, las cuales no aportan a la construcción de justicia y paz en Colima; y llamar a la sociedad colimense a unirse la exigencia de justicia y de cero impunidad ante este crimen”.

A pesar de los pesares, y de que el fiscal de pacotilla es ya sujeto de responsabilidad de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, sus amigos gobernadores Vizcaíno seguirán respaldándolo. La única oportunidad que a mediano plazo tendrán los colimenses de cobrarles tantas afrentas es la del domingo 2 de junio de 2024 cuando al acudir a las urnas los castiguen no votando por ninguno de los candidatos de MORENA. A golpe de votos en contra de la 4T es como deben expresar su inconformada por la incompetencia y nula sensibilidad de un gobierno frívolo.

Cada vez que hay un hecho sangriento de alto impacto en Colima, como policías estatales o ministeriales asesinados por el crimen organizado, la gobernadora sale de su letargo a exigirle públicamente a su carnal fiscal, el inútil Bryant Alejandro García Ramírez, que encuentre a los asesinos más rápido que a la voz de ya, pero los días pasan y el tiempo lo borra todo para dar paso al siguiente golpe mortal, a otra exigente declaración de la gobernadora, y el Bryan sigue en el cargo tan campante como Don Sebas. Total, el pueblo bueno de Colima aguanta estoico eso y más. ¿O no es así?

Se dice que….

*Otra prueba más de la ineptitud del fiscal de pacotilla es su falta de profesionalismo y cuidado en la administración de la morgue de la FGE a su indigno cargo, fue el calvario que le hizo pasar a la familia de Jesús Antonio Eustaquio Calvario reportado por ella como desaparecido el pasado 24 de agosto del 2022, cuyo cuerpo tardó cuatro largos meses en ser entregado.