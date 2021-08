Financia Conacyt tres proyectos de ciencia de frontera en la Facultad de Ciencias Químicas

*Mantener en funcionamiento equipos de vanguardia, no sólo permite el desarrollo del capital humano de la UdeC y las instituciones educativas que trabajan en red, sino también ofrecer servicios a la industria e instituciones públicas y privadas: Investigadores.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Coquimatlán, Col.- Científicos de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Colima, campus Coquimatlán, obtuvieron financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), de la convocatoria “Apoyos a la ciencia de frontera: fortalecimiento y mantenimiento de infraestructuras de investigación de uso común y capacitación técnica 2021”, para que las y los estudiantes e investigadores sigan desarrollando sus proyectos de avanzada.

Hace unos días, el Conacyt aprobó los proyectos de los investigadores Roberto Muñiz Valencia, Francisco Javier Martínez Martínez y Kayim Pineda Urbina, quienes comentaron que este financiamiento ayudará a dar mantenimiento al equipo de vanguardia con que cuentan en sus laboratorios, como el espectrofotómetro de absorción atómica de llamas, mediante el cual puede detectarse la contaminación por metales en alimentos, fármacos y agua; el difractómetro de rayos-x de monocristal, que se utiliza para el desarrollo de nuevos fármacos y el cromatógrafo de gases acoplado a espectrometría de masas, el cual tiene la capacidad de identificar pesticidas en frutas, aguas, y sedimentos.

También tienen un equipo llamado Pixo Helixis, con el que desarrollan una técnica basada en el ADN polimerasa, en el que un fragmento del ADN es copiado y amplificado billones de veces. Esta técnica se utiliza para el diagnóstico de enfermedades infecciosas y la detección de organismos transgénicos.

“Somos muy afortunados de tener un equipo que no hay en otras universidades del país para desarrollar investigación. Tener funcionando este equipo no sólo nos permite continuar con las investigaciones de los académicos, los estudiantes de licenciatura y doctorado, sino también dar apoyo a redes locales en Nayarit, Jalisco o Michoacán. Nuestro compromiso es mantener la calidad de la investigación, lo que tiene como consecuencia que mantengamos el nivel Consolidado del doctorado y buscar el nivel de Internacionalización; además, tenemos el compromiso del doble grado con una universidad en Italia” dijo Francisco Javier Martínez.

En este sentido, Roberto Muñiz compartió que actualmente la Facultad de Ciencias Químicas desarrolla trabajos en la detección de contaminantes emergentes industriales para mitigar la contaminación ambiental y en la aplicación o descubrimiento de nuevos fármacos a partir de productos naturales o de insectos venenosos, como el del alacrán, entre otras líneas de investigación que desarrollan 33 estudiantes de doctorado y cerca de 70 de licenciatura.

Una de las ventajas de contar con el equipo sofisticado, dijo el investigador Kayim Pineda, “es que“podemos agilizar los procesos, ya que de no hacerlo tendríamos que enviar las muestras a los laboratorios de otras instituciones con las que trabajamos y eso ralentiza los avances de los chicos, sobre todo de quienes estudian el doctorado, ya que si no terminan su proyecto a tiempo no tienen beca y, al no tenerla, por lo regular ya no regresan. La idea central de que los equipos funcionen de manera adecuada es seguir apoyando a los estudiantes y colegas del país”.

Los investigadores compartieron que, con estos equipos y con su experiencia en la investigación, pueden ofrecer servicios y equipamiento científico y técnico de vanguardia a la industria e instituciones públicas y privadas de la región, con la intención de ayudarlos en sus actividades económicas y productivas.

Los proyectos aprobados por el Conacyt son “Mantenimiento correctivo de infraestructura para poder desarrollar y consolidar investigación básica y aplicada en líneas de investigación del área química, médica y ambiental”, a cargo del Dr. Roberto Muñiz Valencia; “Mantenimiento mayor de equipamiento del laboratorio de investigación para la consolidación del posgrado en Ciencias Químicas de la Universidad de Colima”, del Dr. Francisco Javier Martínez Martínez, y “Mantenimiento correctivo de infraestructura para fortalecer la investigación para la mitigación del impacto ambiental causado por la industria nacional”, presentado por el Dr. Kayim Pineda Urbina.