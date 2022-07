Finaliza: Ciclo escolar 21-22

Sociedad de la información

Por: Alfonso Polanco Terríquez.

Estamos terminando un ciclo escolar híbrido, en el cual las instituciones educativas a nivel nacional y local lo iniciaron a mediado de agosto bajo las reglas de la contingencia, es decir, las clases eran en líneas, a finales del año en noviembre esto cambió, los alumnos de las diversas escuelas comenzaron asistir por lo menos dos días a la semana a clases presenciales, para inicio de este año 2022, todas las escuelas de todos los niveles regresaron a clases presenciales, pese a que hubo un aumento en Colima en caso de Covid-19 en alumnos y trabajadores de la educación.

En esta situación fueron las organizaciones sindicales quienes más mostraron su preocupación de que no hubieran por parte de las autoridades educativas locales una vigilancia y por qué no decirlo en escuelas o grupos que hubiera más de un caso haber decretado la suspensión de labores docentes por unos días. Pero en fin, se va un ciclo escolar dejando a todos grandes dudas: ¿Cómo está la situación educativa de los estudiantes que egresan?.

Con muchos cuestionamientos a las autoridades educativas locales: ¿Tendrán información verídica, eficiente y eficaz sobre deserción escolar, competencias adquiridas, mejor dicho de la eficiencia terminal de los alumnos que egresan de educación básica y educación media superior?. Hace algunos días el Rector de la Universidad de San Luis Potosí dió a conocer a la sociedad de su estado que los alumnos que ingresaban a esa Casa de Estudio a cursar estudios de Educación Media Superior la mayoría se encontraba reprobado, incluso precisó que la mayoría estaba por debajo del 4.5, lo cual demuestra que tendrá que haber mucho trabajo a este respecto por la situación que se vivió durante la pandemia.

Más volvamos a la entidad, desde que estuvo al frente de la Secretaría de Educación en Colima, el Mtro. Carlos Flores la sociedad colimense conocía de mano la situación de cada escuela, zona, municipio en cuanto a deserción y reprobación escolar, eficiencia terminal, así como otros parámetros a tener en cuenta para planear no solamente los docentes, sino la propia institución construía toda una oferta educativa basada en cursos y talleres en las cuáles concurrían los profesores de aulas, hasta directores, supervisores y jefes de sectores, durante todo el ciclo vigente siguiente, en contra turnos o cursos en sábados.

Esta mecánica no desaparece ni con el Mtro. Carlos Cruz, Margarito Espinoza Mijares, Federico y Guillermo Rangel, incluso Armando Figueroa, al revés, con estos dos últimos secretarios la información se ponía en el portal de la página web para que la sociedad conociera los resultados educativos citados y no solo los trabajadores de la educación o expertos. Por ese motivo había mucho conflicto en algunas instituciones educativas porque más de un padre de familia deseaba que su ingreso ingresará a las escuelas que habían tenido mejor eficiencia los alumnos aunque sus hijos no les correspondiera ese plantel educativo.

En esta encomienda hay que reconocer el trabajo fino y con demasiado profesionalismo que realizará el Mtro. Óscar Javier Hernández Rosas, quien a través de las Direcciones de Desarrollo Educativo y Dirección de Profesionalización Docente, contado con el apoyo de los citados secretarios de educación logró construir un gran equipo de profesionalización docente que logró que la entidad durante varias décadas obtuviera los mejores resultados en calidad no solo de los alumnos sino de los maestros frente de grupo, incluso gracias a esta profesionalización muchos docentes, directores, supervisores y jefes de sectores tiene un salario por el cual no se retiran.

Pues bien esa información, datos o evidencia no aparece como en el pasado en el portal de la Secretaría de Educación en el estado, incluso más de un docente desconoce si van a tener a la mano estos expedientes, es decir, aparte de los instrumentos que los propios docentes generan, la propia secretaría proporcionaba a los docentes, directores, supervisores para que tuvieran más evidencias de la situación de los alumnos que ingresaban o egresaban. Con esta se podía comparar que daba la Secretaría de Educación y con los instrumentos que los profesores realizan para evaluar a sus alumnos, se construía el trayecto formativo y el profesor planeaba el próximo ciclo escolar.

En espera de conocer esos datos de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte en la entidad, así como los que nos pueda proporcionar la Máxima Casa de Estudio en Colima, la Universidad de Colima será valioso para conocer la situación del estudiante y las instituciones educativas en el estado y poder hacer colaboraciones de apoyo.

Desde que inició la presente administración solamente tres elementos pudieron haber apoyado en la construcción de una estrategia educativa coherente con la realidad, dos de ellos anduvieron en la campaña de la actual mandataria, Indira Vizcaíno, el otro desconocemos porque no es político, pero ninguno de los tres ha sido tomado en cuenta, con lo que están perdiendo un cúmulo de conocimientos en materia educativa, administración, ejercicio del presupuesto educativo y políticas educativas las actuales autoridades educativas en Colima.

En sí, hablamos de quien fuera por cerca de 12 años Director de Educación Pública, Mtro. Vladimir Aguirre, que sí bien llegó a una Dirección demasiado jóven eso no le quita el mérito que año con año se fue cultivando en todo lo que implicaba el manejo y la administración educativa, llegando a tener una de las mejores direcciones de fines de ciclo del año pasado, junto con el docente Antonio Ibarra, encargado de la Dirección de Educación Básica, cuyo actual titular queda por debajo de su antecesor en todo.

Pues bien, estos han sido enviados a su escuela, dejando ir las actuales autoridades educativas años de conocimiento y profesionalización. El otro, quedó para nosotros los trabajadores de la educación, como un mérito su nombramiento que recibiera por su quehacer educativo que viene realizando en torno a la educación el Colima, como es el caso del Dr. Ángel Mario Palacios en las últimas dos décadas, el haberlo nombrado como Director de Educación Pública daba certeza la administración presente a la educación pública.

Más con los movimientos realizado en materia educativa por la Gobernadora Indira Vizcaíno, el puesto de Director de Educación Pública quedó en realidad en ceros, más bien, como una pieza que pueden mover a su antojo, lo cual es bueno siempre y cuando rescaten lo mucho que tiene en materia educativa el Doctor Palacios. Finalmente hablaremos de una persona que sorprendió a tirios y troyanos, sin ser político, demostró en poco tiempo conocimientos y competencias para ejercer el cargo de Secretario de Educación en Colima, como es el caso también del Dr. Armando Figueroa, quien en honor a la verdad enfrentó una situación adversa peor a la que se vive hoy la supo solucionar sin conflictos y con armonía.

Para despedirme. Por el bien de la educación de Colima esperamos que la actual administración tenga información fidedigna de la situación de los alumnos de educación básica y rescate la Subsecretaría de este ramo a estos tres elementos que mucho podrán aportar en temas de administración, justicia, política educativa, eficiencia terminal, competencias docentes, si lo duda pregunte sobre los tres. De igual forma la población está mirando que se cumpla aquello que afirmó a fines de mayo 2022, la Gobernadora Indira Vizcaíno que no se quedará para el ciclo escolar 2022-2023 en la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, nadie que tenga plaza de docente o director de educación básica. El tiempo dirá. Nos veremos en otra entrega.