FGE desmiente audio de falsas ‘amenazas a mujeres y toques de queda’

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Fiscalía General del Estado de Colima (FGE), informa a la población que es falso un audio que está siendo replicando en Redes Sociales y WhatsApp, donde una supuesta trabajadora de una Procuraduría, sin decir de qué entidad menciona sobre infundadas “amenazas a mujeres” y un posible “toque de queda”.

Este audio fue circulado en el año 2020 en algunas entidades del país, donde también fue desmentido por las autoridades correspondientes, al no haber un sustento, ni veracidad.

La FGE hace un atento llamado a la ciudadanía a no caer en este tipo de publicaciones que solo buscan generar incertidumbre e intranquilidad, por lo que se solicita no compartirlo para no contribuir a la propagación de noticias falsas.