Fernanda Contreras es eliminada del Roland Garros

México.- El sueño terminó, pero la histórica participación quedó marcada, la tenista mexicana Fernanda Contreras se despidió del Roland Garros 2022, luego de caer en dos sets corridos de 0-6 y 3-6 frente a la rusa Darya Kasatkina, vigésima en las preferencias, en partido correspondiente a la segunda ronda.

La participación de la potosina, de 24 años, culminó en este segundo Grand Slam de la temporada en apenas 56 minutos a pesar de que una vez más demostró enjundia, lucha, pero en esta ocasión su tenis no le alcanzó contra la número 20 del ranking mundial de la Asociación Femenil de Tenis (WTA).

Para la segunda manga, la potosina no tenía mañana, debía ganar el set para forzar al tercer capítulo, a pesar de que se vio abajo 0-2, con dos errores no forzados de la rusa pudo apretar el marcador 2-3, mismo que luego emparejó 3-3 con un tiro ganador . La igualada le dio esperanzas a la raqueta tricolor, pero una vez más una doble falta durante el séptimo “game” le permitió a su rival recuperar la ventaja con el quiebre por 4-3 y ya no la soltó hasta imponerse 6-3.