Familiares de mujeres secuestradas se manifiestan en Fiscalía de Colima

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima.- Afuera de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima se manifestaron familiares de Leticia Josefina Saucedo Lara, quien junto con su compañera Katia Yumile, fueron privadas de su libertad, en una plaza comercial de la avenida Constitución.

La familia realizan bloqueo en el Libramiento Ejército Mexicano, afuera de la dependencia para exigir les hagan caso y localizar a las dos mujeres que fueron privadas de su libertad.

Como es de recordarse ambas fueron secuestradas, y posteriormente la Policía Estatal realizó operativo, con lo que se logró capturar a tres individuos como presuntos responsables.

La madre de familia, Irma Leticia Lara Carrasco, mencionó que lograron tener ubicación de su hija rumbo a El Cóbano, en Cuauhtémoc y exigió a la Fiscalía implementar operativos por la zona, sin embargo, no lo han hecho.

Agregó que su hija se desempeña como secretaria de una financiera de automóviles, que se encuentra en la avenida Constitución.

“Mi hija y su amiga que le ayudaba ahí son decentes, no le debe nada a nadie, ni le hace daño”, argumentó.

La Sra. Lara Carrasco arremetió contra la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, de que no hace nada.

“La gobernadora nomás se anda paseando, no mete las manos para nada, en ningún caso, nada hace esa señora, si le queda grande el puesto que se vaya, que meta a alguna persona que en realidad sirva, porque esa señora en realidad no sirve, vea todo lo que está pasando y no hacen nada”, arremetió.