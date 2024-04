CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col. – Este martes por la tarde, falleció el operador de un camión de carga pesada al interior del recinto portuario de Manzanillo.

Trascendió que la unidad de carga estaba próxima para llegar a la salida del recinto, pero al ver que no avanzaba acudió los compañeros quienes se percataron que no el operador no contaba con signos vitales.

Hasta el momento se desconoce de que falleció el conductor, ya que autoridades portuarios se hicieron cargo del asunto.